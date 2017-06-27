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Верес обыграл Николаев в спарринге

Команды встретились в Славском

  • 27.06.2017 22:05
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Своє тижневе перебування на зборі у Славському (Львівська область) Народний Клуб «Верес» увінчав контрольним матчем проти першолігового МФК «Миколаїв». Для рівнян це був перший поєдинок під час міжсезоння, для миколаївців – вже третій. Втім, особливого опору «корабели» підопічним Юрія Вірта вчинити не змогли.

Вже в середині першого тайму завдяки ударам Антона Котляра та Ростислава Волошиновича «Верес» перемагав – 2:0. На 63-й хвилині миколаївці один гол відквитали. Але наприкінці зустрічі, на 76-й та 84-й хвилинах, гравець, який перебуває у «Вересі» на перегляді, довів рахунок до розгромного – 4:1.

Наступний контрольний матч «Верес» проведе у п’ятницю проти ще одного представника Першої ліги – винниківського «Руху». Про місце та час поєдинку ми повідомимо згодом.

«Верес» - «Миколаїв» 4:1
Голи: Котляр (9), Волошинович (22), гравець на перегляді (77, 84)

Источник — ФК Верес

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