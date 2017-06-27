ФК Мариуполь в Пуще: работа началась

Сегодня ФК «Мариуполь» провел первый полноценный тренировочный день на сборе в Пуща-Водице, который состоял из двух очень насыщенных занятий. Первая тренировка, которая прошла на стадионе в Гостомеле, была в основном посвящена «физике». После разминки и отработки передач приазовцы выполнили большой объем беговой работы.
Вторая тренировка, которая прошла уже в знакомом Ворзеле, получилась хоть и игровой (с акцентом на тактику), но не менее изматывающей.
Источник — ФК Мариуполь
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