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ФК Мариуполь в Пуще: работа началась

Азовцы работают в тренировочном лагере под Киевом

  • 27.06.2017 21:50
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Метки
ФК Мариуполь
© ФК Мариуполь

Сегодня ФК «Мариуполь» провел первый полноценный тренировочный день на сборе в Пуща-Водице, который состоял из двух очень насыщенных занятий. Первая тренировка, которая прошла на стадионе в Гостомеле, была в основном посвящена «физике». После разминки и отработки передач приазовцы выполнили большой объем беговой работы.

Вторая тренировка, которая прошла уже в знакомом Ворзеле, получилась хоть и игровой (с акцентом на тактику), но не менее изматывающей.

Источник — ФК Мариуполь

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