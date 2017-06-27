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Ворскла: Вечірній тест на витривалість

Полтавці продовжують готуватися до нового сезону

  • 27.06.2017 21:40
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Увечері основною частиною тренування «Ворскли» став тест п’ять відрізків по триста метрів. Головною його метою було: по-перше пробігти кожні триста метрів з якомога кращим результатом, а по-друге – щоб за часом вони сильно не різнилися. Це тренує спортсмена витривалості, а головне правильно розрахувати власні сили.

Перед важким випробуванням провели квадрати та відпрацювання ударів по воротах. Капітан «Ворскли» Володимир Чеснаков відзначив, що тренування було цікаве і різноманітне. На що Василь Сачко відповів, що тренерський штаб старався саме для футболістів.

А після усього перейшли до «основної страви» тренування - тесту. Потрібно відзначити, що всі як один пройшли цей «іспит» на швидкість та витримку, за що і отримали кілька гарних слів від тренерського штабу і дружні оплески після тренування.

Источник — ФК Ворскла

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