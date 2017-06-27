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Форвард Баварии Коман арестован за домашнее насилие

21-летний футболист избил свою девушку

  • 27.06.2017 21:25
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В неприятную историю угодил французский нападающий «Баварии» Кингсли Коман, накануне попавший в поле зрения немецкой полиции.

Накануне 21-летний футболист был арестован по поводу предполагаемого нападения на бывшую девушку, которая была доставлена в больницу. Пострадавшая несколько дней не сможет выйти на работу.

Ожидается, что судебное разбирательство по этому делу состоится в сентябре.

Минувший сезон Коман отыграл в Мюнхене на правах аренды: в 19 матчах бундеслиги он забил 2 мяча. В конце апреля «Бавария» выкупила права на него у «Ювентуса».

Источник — Sportbox

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