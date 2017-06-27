Моуриньо хочет купить в МЮ Фабиньо из Монако

Жозе Моуринью не собирается отказываться от идеи приобретения футболиста «Монако» Фабиньо, даже если заключит контракт с полузащитником «Челси» Неманьей Матичем, сообщает The Independent.
По данным издания, Моуринью рассчитывает, что Фабиньо станет важным игроком его команды, так как может играть не только на позиции опорного полузащитника. Главный тренер «Юнайтед» рассчитывает, что бразилец сможет составить конкуренцию Антонио Валенсии на правом фланге обороны.
The Independent также сообщает, что Неманья Матич прибудет в Каррингтон сразу после того, как «Челси» уладит все вопросы по переезду в Лондон ещё одного игрока «Монако» Тьемуэ Бакайоко.
Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед
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