Моуриньо хочет купить в МЮ Фабиньо из Монако

обычный рукожопный какцапизм ...в стиле х@лофсехпереиграло....не даром мокшебуряты себя дураками ...

С каких это пор Довбик и Баланюк забивные форварды? Несколько мячей за несколько лет? Там пока б...

Разговор больше идет о центрфорварде, которого никак не могут подобрать.И Петряк и Караваев были ...

Потихоньку прикумаривает плакса. Половину основы из Днепра подобрал. Почему не Довбика с Баланюко...