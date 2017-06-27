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Перишич бойкотирует контракт с Интером ради трансфера в МЮ

Вингер миланского клуба не хочет продлевать действующий контракт

  • 27.06.2017 20:08
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Вингер «Интера» Иван Перишич откажется от нового контракта с миланским клубом, чтобы ускорить переход в «Манчестер Юнайтед». Как известно, главный тренер «дьяволов» Жозе Моуриньо сделал Перишича приоритетной целью на трансферном рынке. Португалец уже ознакомился с возможностями Ивана, а переговоры между клубами стартовали еще три недели назад.

Первое предложение МЮ о покупке Перишича было отклонено, после чего клуб с «Олд Траффорд» поставил диалог на паузу. Промедлением коллег пытался воспользоваться «Интер», уведомив хорвата о желании продлить с ним контракт.

Как сообщает Daily Mirror, миланцы предложили 28-летнему вингеру значительное повышение зарплаты, однако Перишич был непреклонен. Иван не хочет связывать свое будущее с итальянским клубом и уверен, что с «Юнайтед» его ждет борьба за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

Источник — Fapl.ru

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