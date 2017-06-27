Юрий ВЕРНИДУБ: «У Зари большие проблемы в атаке»

Наставник «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о комплектации команды.



«Найти сейчас хорошего нападающего - это очень сложный вопрос. Особенно, в реалиях нашего чемпионата Украины.



Это не только проблема «Зари», а многих других команд тоже.



Поэтому я без какой-либо боязни открыто говорю, что у нас в нападении есть большие проблемы. Это относиться, в первую очередь, к позиции центрфорварда.



Пока у нас из игроков этого амплуа есть лишь Безбородько. Но мы ищем дальше и стараемся найти.



Был у нас Деннис, но, к сожалению, его уже нет. Так что, мы должны забыть о нем, шагать дальше и искать что-то новое.



Я со всеми игроками, которые приглашаются в команду, связываю большие надежды. Так, уверен, поступает любой тренер. Но тут важна обратная связь. Если футболист понимает, что к нему есть доверие, и работает в нужном русле, тогда, конечно же, все получится.



Кадимян - неплохой игрок, но у нас с ним как-то не сложилось, что-то не получилось. В принципе, ничего страшного в этом нет. Сейчас он поменял клуб, и я могу пожелать ему только здоровья побольше, и раскрыться в новой команде».



Кулач? В отношении его я рассчитывал на что-то больше, чем он показывал у нас в команде.



Ослабил ли нашу атаку уход этих игроков? На этот вопрос я могу ответить своим вопросом: «А разве у нас была сильная атака, когда они играли за «Зарю»?»