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Юрий ВЕРНИДУБ: «У Зари большие проблемы в атаке»

Наставник луганчан – о формировании состава на новый сезон

  • 27.06.2017 19:43
  • 398 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Заря
© ФК Заря

Наставник «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о комплектации команды.

«Найти сейчас хорошего нападающего - это очень сложный вопрос. Особенно, в реалиях нашего чемпионата Украины.

Это не только проблема «Зари», а многих других команд тоже.

Поэтому я без какой-либо боязни открыто говорю, что у нас в нападении есть большие проблемы. Это относиться, в первую очередь, к позиции центрфорварда.

Пока у нас из игроков этого амплуа есть лишь Безбородько. Но мы ищем дальше и стараемся найти.

Был у нас Деннис, но, к сожалению, его уже нет. Так что, мы должны забыть о нем, шагать дальше и искать что-то новое.

Я со всеми игроками, которые приглашаются в команду, связываю большие надежды. Так, уверен, поступает любой тренер. Но тут важна обратная связь. Если футболист понимает, что к нему есть доверие, и работает в нужном русле, тогда, конечно же, все получится.

Кадимян - неплохой игрок, но у нас с ним как-то не сложилось, что-то не получилось. В принципе, ничего страшного в этом нет. Сейчас он поменял клуб, и я могу пожелать ему только здоровья побольше, и раскрыться в новой команде».

Кулач? В отношении его я рассчитывал на что-то больше, чем он показывал у нас в команде.

Ослабил ли нашу атаку уход этих игроков? На этот вопрос я могу ответить своим вопросом: «А разве у нас была сильная атака, когда они играли за «Зарю»?»

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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Комментарии
    Оладик_ЙА
    Оладик_ЙА, 27.06.2017 20:13
    0
    А про Петряка почему промолчал? сегодня Фонсека заявил что тот остается в Шахтера, так что с учетом Петряка атака все-таки ослабла
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