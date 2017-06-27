Днепр проиграл в спарринге Нефтянику

позор нашей страны это ты,и другая вата!

Не корректное сравнение . "Олимпийский" - не строился ,он "реконструировался&quo...

Погуглил - в 2 раза меньше "Олимпийский" стоил (это в долларах если смотреть, чтобы по ...

Если пристально посмотреть - то на "Олимпийском" косяков не меньше будет ! И денег ...

Это при любых раскладах смешно) Если украинцы развели заказчиков на несколько миллиардов, втюхав ...