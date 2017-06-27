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Днепр проиграл в спарринге Нефтянику

Ахтырский клуб встретился с одной из днепровских команд

  • 27.06.2017 19:41
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На базе в Приднепровске состоялся контрольный матч, в котором футболисты «Днепра» встретились с ахтырским «Нефтяником». Игра прошла, в целом, в равной борьбе, при которой днепряне несколько лучше контролировали мяч и старались играть в привычном комбинационном стиле. У днепровской команды было больше моментов для взятия ворот, но первый тайм завершился без голов.

Счет был открыт на 60-й минуте, когда днепрянам удался стандарт. После подачи углового последовал сброс головой с дальней штанги и точный удар с линии вратарской. Нельзя сказать, что «Нефтяник», пропустив, бросился отыгрываться, но гости старались не сбавлять активность. И в концовке им удалось не только сравнять счет, но и вырвать победу. Оба гола были забиты в компенсированное время. Сначала защитники «Днепра» не сумели выбить как следует мяч из штрафной, и последовал обводящий удар без особых шансов для вратаря, а затем игрок «Нефтяника», убрав соперника на замахе, оказался прямо перед воротами и развел мяч и голкипера по разным углам.

«Днепр» - «Нефтяник» - 1:2

Источник — ФК Днепр

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