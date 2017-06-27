Килиан МБАППЕ: «Это был мой первый международный турнир»

Сборная Франции не сможет защитить трофей, завоеванный в июле прошлого года на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет, но результат прошлогоднего триумфа до сих пор ощутим. Чего стоит один только Килиан Мбаппе. Подросток, только начинавший карьеру на победном для французов турнире в Германии, стал настоящим открытием завершившейся Лиги чемпионов УЕФА и полноценным игроком взрослой сборной.

Мбаппе блистал на прошлом чемпионате в связке с Жан-Кевином Огюстеном. Забив 11 мячей на двоих, нападающие внесли огромный вклад в успех сборной, которая завоевала третий титул в этой возрастной категории. После победы Мбаппе, забивший пять из тех 11 голов, почти не садился на скамейку запасных. Форвард провел потрясающий сезон в «Монако», блеснув в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.

«Это был мой первый международный турнир, - вспоминает Мбаппе. - Он был очень важен, ведь я представлял свою страну, а это бесценно. Ты выражаешь любовь к своей стране. И мы были очень горды нашим успехом. У нас в команде было много классных игроков. Считаю, что мы заслужили победу».

Немногие с этим поспорят. В финале сборная Франции обыграла итальянцев с рекордной для финалов разницей - 4:0. Но успехи Мбаппе на этом не закончились. В марте 2017 года нападающий дебютировал за взрослую сборную страны матчем против Испании.

Незабываемыми для 18-летнего игрока стали и шесть голов в Лиге чемпионов, благодаря которым «Монако» остановился в шаге от финала. Чемпионат Европы среди юношей до 19 лет давно стал стартовой площадкой для многих французских игроков. Благодаря этому трамплину им удалось достичь больших высот. Юго Льорис побеждал на этом турнире в 2005 году, Антуан Гризманн и Александр Ляказетт привели Францию к чемпионскому титулу в 2010-м, а летом прошлого года на небосклоне взошла новая звезда.

Сезон 2016/17 выдался для Мбаппе ярким, и неудивительно, что он провел его с улыбкой на лице. «Когда идешь утром на тренировку, то получаешь удовольствие от всего, - говорит форвард. - С юношеского ЕВРО время пролетело очень быстро. Это действительно был великолепный сезон».