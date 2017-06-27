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Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Баля многое связывает со Львовом»

Экс-игрок «Динамо» рассказал о фестивале памяти динамовца, который прошел во Львове

  • 27.06.2017 18:14
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ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Спортивный директор ФК «Динамо» Киев Алексей Михайличенко принимал непосредственное участие в организации и проведении фестиваля памяти Андрея Баля, который проходил во Львове.

- Со Львовом Андрея Баля связывает очень многое: он там родился, его помнят, любят, он там является очень яркой фигурой, поэтому мы и решили провести этот фестиваль именно там. Когда еще в юном возрасте за Андреем Михайловичем охотились многие клубы, были различные предложения, а «Карпаты» вылетели в первую лигу, он остался в команде, не уехал, хотя мог это сделать. В итоге, помог своему клубу вернуться в высшую лигу, и только после этого перешел на более высокий уровень.

Рад, что спонсор мероприятия «Альфа-Банк» пошел нам на встречу, помог с организацией этого события. Брат Андрея Михайловича Орест привез детскую команду из Ровно – победителя последнего турнира памяти Андрея Баля. Также приехали ребята с Роздола – города, где родился Баль, мы провели с ними небольшой матч – эти команды играли по тайму. Это было приятно и для нас,  и дети почувствовали незабываемую атмосферу.

После этого мы сыграли со сборной джаз-фестиваля. Мне очень приятно, что среди участников появился и Святослав Вакарчук, который был знаком с Андреем Михайловичем, любил его, также в празднике участвовала Джамала и другие артисты.

После этого мы провели просто потрясающую заключительную игру, в которой против нас на поле вышли сто (!) детей – все в футболках с 8-м номером на спинах, под которым в свое время играл Андрей Баль. Это было настолько необычно, интересно, весело, что просто не передать словами! Так что фестиваль памяти получился, это событие было достойно того, в чью честь оно проводилось! Программа была прекрасная, а главное – очень много детей. Конечно, многие не видели и не знают,  как играл Баль, но если они стараются интересоваться историей «Динамо», «Карпат», отдельных футболистов – это очень важно.

Присутствовали представители львовских «Карпат», которые играли в своей форме. Так что это было не только событие киевского «Динамо», а и друзей Баля, среди которых Анатолий Саулевич, Езерский и многие другие,  которые с удовольствием приняли участие в этом  мероприятии. Приехала супруга Светлана и сын Даниил, который сделал первый символический  удар по мячу. Повторюсь, Андрей Михайлович был не только нашим партнером, но и другом. Мы постарались собрать всех, кто как-либо соприкасался с ним, с кем он вместе играл или работал, кто играл под его руководством. А еще очень-очень многих ребят мы просто физически не смогли позвать. После матчей было роздано огромное количество автографов.

Этим событием, этим фестивалем, мы хотели отметить и отблагодарить Львов, Раздол, землю, которая подарила нам очень много талантливых людей, в том числе и Андрея Михайловича. Также отмечу, что ежегодный турнир имени Андрея Баля проводится среди детей в Раздоле.

Источник — ФК Динамо Киев

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