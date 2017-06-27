Ротань подписал со Славией контракт сроком на 1,5 года

Сегодня на страничке чешской «Славии» в твиттере появилось сообщение о том, что полузащитник сборной Украины Руслан Ротань стал игроком пражской команды.
По предварительной информации, речь идет о контракте на 1,5 года. Напомним, что Славия выступит в квалификации Лиги чемпионов.
Источник — zbirna.com
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