Дмитрий ХЛЕБАС: «Не думаю о том, что претендую на чье-то место»

Нападающий киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас, вернувшийся из аренды в полтавской «Ворскле» и получивший вызов на тренировочный сбор первой команды, поделился своими ожиданиями, планами и амбициями.

- Дима, какие ожидания от этого сбора? Какие главные требования, задачи ставятся перед вами?

- Главная цель – набрать максимальную форму, подготовится к предстоящим играм. Эта цель стоит всегда – быть предельно готовым к любой игре. На сборах традиционно по две тренировки в день. Время до начала сезона еще есть, так что, думаю, успеем подготовиться. В принципе, мы хорошо поработали и в Киеве до вылета на сбор, лично я себя функционально чувствую уже неплохо.

- Сегодня вы выполняли упражнение на реализацию, на развитие индивидуальных действий в атаке. Удачно справился?

- Хорошая работа для того чтобы проверить себя, проверить свою скорость, посмотреть на свои слабые места. Меня поставили с достаточно быстрым игроком – Ромой Яремчуком. Мы сыграли вничью в обоих упражнениях – и он забивал, и я. Мы хорошо посоревновались, никто не хотел уступать.

- Ты уже работал под руководством Александра Хацкевича раньше, хорошо знаешь его требования…

- Когда он был тренером дубля и «Динамо-2», очень комфортно работалось. Прекрасно знаю, что если игрок старательно работает на тренировках, у него хорошее отношение к футболу, он отдается своему занятию, то у Александра Николаевича не возникает претензий к этому игроку.

- Что ты почерпнул из аренды в «Ворскле», какой опыт приобрел?

- Этот опыт мне многое дал, многое изменил в моих взглядах. Я по-другому стал смотреть и на «Динамо», и на футбол. Чувствую, что я изменился, повзрослел за это время, стал ответственнее. Это был хороший для меня период.

- А какой прогресс приобрел в плане игровых качеств, какие компоненты своей игры развил или усилил?

- Думаю, у меня увеличился объем работы на поле, я стал активнее действовать не только в атаке, но и в обороне, больше играть на команду. Стал выполнять больший объем работы на поле. Мои голы в Премьер-лиге? Не считаю, что много забил, могу забивать больше. Те голы останутся в истории, а сейчас новый период, новый сезон.

- В «Динамо» в прошлом сезоне в основу пробились молодые форварды – Беседин, Яремчук, вернулись из аренды Кравец и Мораес. Не боишься такой внушительной конкуренции на свою позицию?

- Конкуренция есть всегда. Она мотивирует. Хотя я не думаю о том, что претендую на чье-то место. Играет всегда сильнейший, и это правильно.