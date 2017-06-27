Ворскла: удари по воротах та утримання м’яча

Дуже багато уваги приділили «ворскляни» на сьогоднішньому ранковому тренуванні ударам по воротах. Розминка, яку провів Володимир Деуль, змінилася різними квадратами та вправами на тримання м’яча. Увесь цей час за окремою програмою від тренера воротарів Олега Остапенка працювали голкіпери. Потім перейшли до комбінацій, які закінчувалися безпосередньо ударами по воротах таких серій було чимало. За кожною із них слідкував Василь Сачко, головний тренер «Ворскли», і за необхідністю підказував та корегував дії футболістів. Крім того хлопці зіграли у футбол, голом у цьому міні-матчі відзначився Володимир Одарюк, відповідно його команда і виграла, хоча і суперники виглядали достойно і мали шанси для взяття воріт. Закінчилося тренування у тренажерній залі.
Источник — ФК Ворскла
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