Ворскла: удари по воротах та утримання м’яча

Лихая будет команда!

да, это путь чемпионов, туда не попадают 3-4 команды большой 5-ки (тк Англия, Испания, Франция, Г...

наскільки я розумію, і в третьому, і в четвертих чемпіонських кваліфаях ЛЧ Славія буде мати в суп...

Что то мне подсказывает что он не в Славию перешел ,а тупо из Украины уехал !