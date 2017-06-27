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Галатасарай объявил о начале переговоров по трансферу Беланда

Турецкий клуб намерен подписать футболиста киевского «Динамо»

  • 27.06.2017 17:21
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ФК Динамо Киев. Юнес Беланда
© ФК Динамо Киев. Юнес Беланда

Уже длительное время в турецких СМИ муссируется информация об интересе «Галатасарая» к 27-летнему атакующему полузащитнику киевского «Динамо» Юнесу Беланда.

Во вторник на официальный сайт «Галатасарая» подтвердил факт переговоров о трансфере с киевским клубом.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» купит Беланда за €8 миллионов.

Источник — ФК Галатасарай

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