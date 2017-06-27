Галатасарай объявил о начале переговоров по трансферу Беланда

Уже длительное время в турецких СМИ муссируется информация об интересе «Галатасарая» к 27-летнему атакующему полузащитнику киевского «Динамо» Юнесу Беланда.
Во вторник на официальный сайт «Галатасарая» подтвердил факт переговоров о трансфере с киевским клубом.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» купит Беланда за €8 миллионов.
Источник — ФК Галатасарай
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