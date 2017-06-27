Галатасарай объявил о начале переговоров по трансферу Беланда

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ОФИЦИАЛЬНО: Руслан Ротань – игрок Славии 18:46 — lllelenaval Лихая будет команда! 18:46 — movkli да, это путь чемпионов, туда не попадают 3-4 команды большой 5-ки (тк Англия, Испания, Франция, Г... 18:41 — olexyn наскільки я розумію, і в третьому, і в четвертих чемпіонських кваліфаях ЛЧ Славія буде мати в суп... 18:30 — Вадим Гальцев Что то мне подсказывает что он не в Славию перешел ,а тупо из Украины уехал !