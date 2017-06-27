Жуниор Мораес может стать игроком корейского Канвона

30-летний бразильский нападающий «Динамо» Жуниор Мораес может продолжить карьеру в корейском «Канвоне». Футболист уже вступил в переговоры с клубом.
«Канвон» был основан в 2008-м году, на данный момент клуб выступает в Кей-лиге, высшем дивизионе южнокорейского футбола.
Ориентировочная стоимость Мораеса оценивается в €2 миллиона.
Источник — Twitter
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