Жуниор Мораес может стать игроком корейского Канвона

30-летний бразильский нападающий «Динамо» Жуниор Мораес может продолжить карьеру в корейском «Канвоне». Футболист уже вступил в переговоры с клубом.

«Канвон» был основан в 2008-м году, на данный момент клуб выступает в Кей-лиге, высшем дивизионе южнокорейского футбола.

Ориентировочная стоимость Мораеса оценивается в €2 миллиона.