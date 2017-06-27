Домагой Вида присоединился к Динамо на сборе в Австрии

На второй день пребывания динамовцев на предсезонном сборе в Австрии к тренировочному процессу присоединился Домагой Вида.

Напомним, Домагой получил удлиненный отпуск в связи с участием в матчах национальной сборной своей страны. Хорват прилетел накануне вечером и сегодня принял участие в утренней тренировке. Он занимался вместе с Тамашем Кадаром, Андреем Ярмоленко и Николаем Морозюком по отдельной программе под руководством тренера по физической подготовке Виталия Кулыбы.

Также из Хорватии в тренировочный лагерь прибыл Огнен Вукоевич, который с недавних пор работает менеджером клуба по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы.

Кроме того, с сегодняшнего дня за ходом подготовки динамовцев к новому сезону пристально следит генеральный директор Резо Чохонелидзе.