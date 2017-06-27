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Шахтер отдал Данченко в аренду Анжи

Следующий сезон украинский футболист проведет в российском клубе

  • 27.06.2017 16:46
  • 288 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Анжи
© ФК Анжи

ФК «Анжи» и ФК «Шахтер» Донецк договорились об аренде полузащитника Олега Данченко.

Футболист, которому 1 августа исполнится 23 года, ранее выступал за команды «Динамо» Хмельницкий и «Черноморец» Одесса. Олег принадлежит донецкому «Шахтеру», с которым подписал контракт 29 февраля 2016 года.

В «Анжи» новичок нашей команды будет выступать до окончания сезона 2017/2018.

Полузащитник имеет в активе два матча в составе молодежной сборной Украины.

Источник — ФК Анжи

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Комментарии
    Aratt
      Aratt, 27.06.2017 17:00
    0
    "Полузащитник имеет в активе два матча в составе молодежной сборной Украины."
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    Со скандалом переходил в ШД из Черноморца, в итоге ни одного матча не сыграл. И что теперь? Фу-фу-фу! Видать карьера в Сб.У для него закончена.
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