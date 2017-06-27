Шахтер отдал Данченко в аренду Анжи

ФК «Анжи» и ФК «Шахтер» Донецк договорились об аренде полузащитника Олега Данченко.
Футболист, которому 1 августа исполнится 23 года, ранее выступал за команды «Динамо» Хмельницкий и «Черноморец» Одесса. Олег принадлежит донецкому «Шахтеру», с которым подписал контракт 29 февраля 2016 года.
В «Анжи» новичок нашей команды будет выступать до окончания сезона 2017/2018.
Полузащитник имеет в активе два матча в составе молодежной сборной Украины.
Источник — ФК Анжи
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Со скандалом переходил в ШД из Черноморца, в итоге ни одного матча не сыграл. И что теперь? Фу-фу-фу! Видать карьера в Сб.У для него закончена.
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