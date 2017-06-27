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Карпаты нацелились на воспитанника Валенсии

Игрок «Алькояно» Марио Аркес может продолжить карьеру во львовском клубе

  • 27.06.2017 16:39
  • 452 просмотров
  • 1 комментария
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futbolasturiano.es. Марио Аркес
© futbolasturiano.es. Марио Аркес

Львовские «Карпаты» могут усилиться испанским полузащитником клуба «Алькояно» Марио Аркесом.

Сейчас львовяне пытаются договориться с 25-летним воспитанником «Валенсии», который ранее защищал цвета «Эльче» и второй команда хихонского «Спортинга».

Отметим, что по итогам прошлого сезона «Алкоясно» занял второе место в третьей группе Сегунды Б, отстав на 15 очков от «Барселоны Б». На счету Аркеса – 18 поединков в чемпионате и Кубке Испании, в которых он забил 1 гол.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    zhyr
      zhyr, 27.06.2017 16:57
    0
    це все добре, але може варто спочатку вирішити питання, щоб очки не знімали?:
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