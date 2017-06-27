Карпаты нацелились на воспитанника Валенсии

Львовские «Карпаты» могут усилиться испанским полузащитником клуба «Алькояно» Марио Аркесом.

Сейчас львовяне пытаются договориться с 25-летним воспитанником «Валенсии», который ранее защищал цвета «Эльче» и второй команда хихонского «Спортинга».

Отметим, что по итогам прошлого сезона «Алкоясно» занял второе место в третьей группе Сегунды Б, отстав на 15 очков от «Барселоны Б». На счету Аркеса – 18 поединков в чемпионате и Кубке Испании, в которых он забил 1 гол.