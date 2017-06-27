Полузащитник Олимпика Моха может перебраться в Китай

Донецкий «Олимпик» проводит подготовку к новому сезону в Харькове, на базе ФК «Металлист».

В лагере дончан отсутствует марокканский полузащитник Моха. Он еще не вернулся из Испании, где проводил отпуск. Контракт Мохи с «Олимпиком» действует еще полтора года, однако 23-летний футболист может покинуть донецкую команду уже этим летом. В услугах вингера заинтересованы сразу несколько клубов, среди них есть и представители чемпионата Китая. Судя по всему, «Олимпик» готов расстаться с марокканцем за хорошую компенсацию.

Моха выступает в составе «Олимпика» с весны 2014 года. В прошлом сезоне хавбек провел 13 матчей в Лиге Пари-Матч и забил один гол.