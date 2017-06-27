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Во Львове прошел фестиваль памяти Андрея Баля

В нем приняли участие Бессонов, Шовковский, Заваров и другие легендарные игроки

  • 27.06.2017 16:17
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

В понедельник, 26 июня, во Львове на «Арена Львов» с участием ветеранов ФК «Динамо» (Киев) прошел футбольный фестиваль памяти бывшего игрока и тренера команды, заслуженного мастера спорта СССР Андрея Баля.

Поскольку Андрей Михайлович родился в Роздоле на Львовщине, и там начинал играть в футбол, принять участие в событии также пригласили не просто ветеранов ФК «Динамо» (Киев), но и команду друзей Андрея Баля. В частности, за нее сыграли партнеры по львовским «Карпатам» Думанский и Саулевич, также вышел на поле брат Орест Баль, а со стороны «Динамо» действительно звездный состав: Владимир Бессонов, Олег Кузнецов, Вадим Евтушенко, Александр Заваров, Сергей Ященко, Игорь Беланов, Владимир Горелый, Василий Рац, Иван Яремчук, Анатолий Демьяненко, Александр Шовковский, Владислав Ващук, Юрий Максимов, Алексей Михайличенко, Владимир Езерский и другие. Руководили командой выдающиеся футбольные личности - Андрей Биба, Владимир Веремеев и Владимир Мунтян.

В рамках футбольного фестиваля, посвященного памяти Андрея Михайловича, состоялся большой праздник для детей, ведь важно, чтобы именно юное футбольное поколение воспитывалось на примере таких футболистов, как Андрей Баль. Динамовцы сыграли с детьми из Роздола, родного города Андрея Михайловича, и с ребятами из Ровно, которые стали победителями последнего детского турнира памяти Андрея Баля. После этого был проведен матч со сборной джазового фестиваля, который в эти дни проходил во Львове, а завершающим аккордом стала яркая игра против сотни маленьких футболистов со всей Украины, среди которых были дети военных, служащих в зоне АТО, а также воспитанники детских интернатов. Все они были одеты в футболки под №8. Тем самым, который был на футболке незабываемого и всегда уважаемого нами Андрея Баля...

Источник — ФК Динамо Киев

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