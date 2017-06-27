Паулу ФОНСЕКА: «Впереди две сложные недели»

Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека доволен условиями, в которых команда будет готовиться к сезону.

– В нашем распоряжении два поля неподалеку от отеля, есть все необходимое для качественной работы. Впереди две сложные недели. Нас ждут интенсивные занятия, но все понимают: нужно хорошо тренироваться, чтобы к началу сезона быть готовыми на 100 процентов.