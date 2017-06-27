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Паулу ФОНСЕКА: «Впереди две сложные недели»

Главный тренер «Шахтера» доволен условиями, в которых команда будет готовиться к сезону

  • 27.06.2017 15:53
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ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека (справа)
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека (справа)

Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека доволен условиями, в которых команда будет готовиться к сезону.

– В нашем распоряжении два поля неподалеку от отеля, есть все необходимое для качественной работы. Впереди две сложные недели. Нас ждут интенсивные занятия, но все понимают: нужно хорошо тренироваться, чтобы к началу сезона быть готовыми на 100 процентов.

Источник — ФК Шахтер

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