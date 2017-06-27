Карпати в Польщі: між крижаними чанами та басейном

Тренувальний процес на зборах є першочерговим завданням, але для того, щоб він відбувався повноцінно та якісно, гравцям необхідне таке ж якісне відновлення. Завдяки тому, що в спортивному центрі, де працюють карпатівці є басейни та діжки з льодом, відновлення відбувається так само якісно, як і тренування.

Після ранкового заняття, «зелено-білі» поділилися – частина залізла у крижані чани, інша частина розслабила втомлені м’язи у басейні. Окрім цього, фрукти та напої. Самі гравці зізнаються, що тренування хоч і важкі та виснажливі, але вони відчувають силу та бадьорість. Переконатися в цьому уболівальники зможуть вже у середу, коли «леви» проведуть перший спаринг у Польщі проти «Пущі».