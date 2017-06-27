Шахтер в Германии: фитнес и работа с мячами

Утром «горняки» провели двухчасовое занятие.
Сессия была поделена на две части. Сперва футболисты под руководством Педру Морейры прокачали мышцы, выполняя различные упражнения на тренажерах. После интенсивной 45-минутной фитнес-тренировки игроки переместились на поле, где еще около часа работали с мячами.
После обеда и отдыха у «оранжево-черных» запланирована вечерняя сессия.
Источник — ФК Шахтер
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