Шахтер в Германии: фитнес и работа с мячами

Утром «горняки» провели двухчасовое занятие.

Сессия была поделена на две части. Сперва футболисты под руководством Педру Морейры прокачали мышцы, выполняя различные упражнения на тренажерах. После интенсивной 45-минутной фитнес-тренировки игроки переместились на поле, где еще около часа работали с мячами.

После обеда и отдыха у «оранжево-черных» запланирована вечерняя сессия.