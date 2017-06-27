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Шахтер в Германии: фитнес и работа с мячами

Донецкая команда продолжает подготовку к новому сезону

  • 27.06.2017 15:12
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Утром «горняки» провели двухчасовое занятие.

Сессия была поделена на две части. Сперва футболисты под руководством Педру Морейры прокачали мышцы, выполняя различные упражнения на тренажерах. После интенсивной 45-минутной фитнес-тренировки игроки переместились на поле, где еще около часа работали с мячами.

После обеда и отдыха у «оранжево-черных» запланирована вечерняя сессия.

Источник — ФК Шахтер

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