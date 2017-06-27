Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Любопытство преобладало над страхом»

Минувший сезон стал дебютным в премьер-лиге не только для многих юных игроков «Днепра», но и для штаба команды во главе с молодым тренером.



- Год пролетел быстро, - признает Дмитрий Михайленко. - Он был наполнен разнополярными эмоциями: от гордости до неуверенности.



- Перед сезоном вы отдавали себе отчет, что беретесь за сизифов труд?

- Конечно, ведь были примеры «Черноморца» и «Говерлы», которые впрягались в это дело молодежью, и мы видели, насколько им было тяжело. Мы не могли смоделировать ту или иную ситуацию, но это было интересное приключение.



Хотели проверить себя. Думаю, ребята тоже были не против узнать, как будут выглядеть в роли игроков премьер-лиги. Любопытство преобладало над страхом, рассудительностью и прагматизмом.



- Предыдущим вопросом подразумевалось еще и неизбежное снятие очков…

- Очки важны тоже, но профессиональный футболист выходит играть за свое имя, за имя клуба. Снятие очков обидно, но ребята не могли на это повлиять. Наверное, это оставляло эмоциональный отпечаток, но не думаю, что сказывалось сильно. Для многих сама игра в премьер-лиге была основным достижением и мотивацией.



- На новый уровень вы перешли со знакомой по молодежному составу обоймой игроков. Каких новых качеств потребовал высший дивизион от них и от вас, тренеров?

- Мы с тренерским штабом по-иному взглянули на некоторые вещи. То, что хорошо выглядит на бумаге и на тренировках, не всегда находит воплощение в игре. Многие футболисты, особенно в первую часть сезона, не смогли проявить себя в должной мере. Причина, думаю, преимущественно в психологии, в неуверенности в себе.



Нужно было изменить, прежде всего, этот аспект. Человек начинает верить в себя, когда работа находит подтверждение в результате. У нас же, наоборот, было много игроков, у которых не все получалось. Просто нужно было большее количество игр, чтобы люди адаптировались к более силовому футболу, к высокому темпу. И мы довольны, что во второй части чемпионата практически у всех молодых игроков стало получаться. Еще и сложилось так, что ни Руслан Ротань, ни Сергей Кравченко не играли.



- Абсолютно все у команды получилось в первом же матче с «Волынью». Та победа сослужила плохую службу?

- Мы уже много говорили по этому поводу: тот матч получился слишком фееричным и многообещающим. Наверное, тут больше была не наша заслуга, а слабая игра противника.



- Но понимание этого приходит уже потом…

- Мы об этом говорили, потому что еще на сборах видели наши слабые качества. Мы понимали, чего ожидать, но для болельщиков такой старт чемпионата был слишком многообещающим.



- И потом была серия из восьми матчей без побед.

- Это был самый тяжелый отрезок, который заставил нас сомневаться и переживать. Вопрос не только в статистике - мы выглядели очень слабо в атаке, где практически ничего не получалось. Это очень удручало, и было тяжело найти какие-то ходы для победы.



Мы понимали, что нужно прибавлять, но, не имея ресурсов и полагаясь только на прогресс игроков, на это требуется время. А выигрывать хотелось уже в следующие выходные.



- Зато во время этой серии в воротах появился Андрей Лунин. Решили его попробовать в деле от безысходности?

- Вот ведь как устроен футбол! Восемь игр без побед, но если проанализировать эти матчи, не могу сказать, что мы играли очень плохо. Может быть, даже весной играли точно так же. Перед началом той серии у нас была встреча с «Зарей», и мы ехали в Сумы с большими надеждами.



Вроде владели преимуществом, и игра проходила под контролем, но одна ошибка, вторая - и 3:0. Не скажу, что была откровенно слабая игра, но запоминается результат. Затем был матч со «Звездой», когда при равенстве сил мы пропустили за несколько секунд до конца. Никто ведь не владел против нас преимуществом…



Сейчас вышла хорошая статистика. По основным показателям - передачам, владению мячом, общему количеству ТТД - мы делим 3-4-е места с «Зарей». Но был тот период, когда мы реально провалились. Понимали, что нужно что-то менять, и что хуже уже не будет.



Доверились стабильности: знали об уравновешенности Андрея - и не ошиблись. Отчасти это стечение обстоятельств, так что, может, и хорошо, что был период, который позволил раскрыть такого парня.



- Зимой вам пришлось столкнуться с еще большим омоложением состава, когда ушли Сергей Политыло, Пико, Валерий Лучкевич, Андрей Близниченко, закончил карьеру Сергей Назаренко.

- Ушли три твердых игрока основного состава - Лучкевич, Политыло и Близниченко. Но не сам уход был трагичен, а потеря двух фланговых игроков. Мы не могли больше никого заявлять и остались без кадрового маневра. Для нас это было интересное испытание - создать из имеющегося ресурса хорошую игровую картинку, балансируя между результатом и качеством игры. И беспроигрышная серия, которая завершилась вопиющей несправедливостью в игре с «Карпатами», показала, что мы справились с этой задачей.



Ребята - молодцы, и мы очень довольны прогрессом молодых, которые поверили в себя, прислушались и правильно поняли ситуацию. Есть позиции, на которых некоторым неудобно было играть, но люди терпели и перестраивались. Для футболистов это колоссальный опыт!



- Матч с «Карпатами» стал как раз единственным, который пропустил Александр Сваток. Произошедшее показало его важность для команды, которая вроде и не была до этого видна?

- Не была видна для обывателя, потому что Саша - неброский игрок. Он не забивает голы, не входит в десятку по количеству единоборств. Его сила в перехватах и подстраховке. За счет очень высокой скорости и хорошего чтения игры он просто не допускает ситуацию, в которой нужно вступать в единоборство с противником. Он его опережает на полметра, на полсекунды.



Когда Сваток играет и выбивает мяч из вратарской, вроде бы так и должно быть. Но не все так просто, и когда его не было, нам три мяча забили именно из вратарской. Когда такое происходит, это вина двух центральных защитников - по-другому и быть не может. Мы его важность знали, чувствовали и всегда боялись его возможного отсутствия, потому что с ним и без него у нас две разные оборонительные линии.



- О чем говорит то, что Сваток - один из лучших в чемпионате по количеству точных передач?

- Это говорит о двух вещах. Первое - то, как мы ведем игру. Стараемся выходить из обороны с помощью передач и доводить таким образом мяч от вратаря до линии атаки. Если взять статистику средней длины передач по командам, то мы находимся на третьем месте - стараемся играть в короткий и средний пас.



Но есть и второй момент. Мы слабо ведем единоборства в атаке. Это связано с возрастом и умением. Любая длинная передача - заведомо проигранный мяч. Поэтому мы пытались строить игру на наших сильных качествах - подвижности игроков и скорости.



- Весной «Днепр» стал забивать больше, и своими голами внимание к себе привлек Артем Довбик. Не отрицая его прогресса, согласны, что, обладая такой скоростью и фактурой, он раскрылся еще далеко не полностью?

- Конечно. У него были абсолютно провальные игры. В команде уровня «Шахтера» или «Динамо» он в следующем матче оказывался бы в запасе. Здесь же ситуация складывалась так, что он играл каждый раз в основном составе и получал второй шанс. Поэтому говорить о его готовности к топ-командам, мне кажется, рано. Он еще слишком нестабильный и многого не умеет, чтобы постоянно играть.



У него большие задатки, но нужно еще много работать. Но фоне прекрасных голов и прекрасных действий даже один матч он не смог провести стабильно. В большинстве случаев его приходилось менять, потому что он пропадал во втором тайме. В нем огромный потенциал, но его реализация - вопрос к Артему и к тому, как он решит продолжать карьеру.

Вадим ТАХТЕРИН