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Паулу ФОНСЕКА: «Верим в Петряка, он станет важной частью команды»

Главный тренер «Шахтера» рассказал о подготовке «горняков» к новому сезону

  • 27.06.2017 14:44
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ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал последние новости о подготовке своей команды к началу сезона.

- Программа этих сборов полностью спланирована, впереди много спаррингов. Мы будем готовиться к началу сезона, к матчу за Суперкубок. Все сборники вернулись в отличном состоянии, несмотря на то, что имели очень короткий перерыв. Относительно кадровых решений, то они принимались после тщательного анализа всем тренерским штабом. Борячук - молодой игрок с большим потенциалом, которому сейчас нужно играть. Для него было лучше уйти в аренду, где он будет получать больше игровой практики, ведь при наличии Бланко и Факундо мы этого не могли гарантировать. Что касается Петряка, то это игрок, за которым мы наблюдали, у которого мы верим и я считаю, что он станет важной частью команды.

Источник — ТК Футбол

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