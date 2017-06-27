Паулу ФОНСЕКА: «Верим в Петряка, он станет важной частью команды»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал последние новости о подготовке своей команды к началу сезона.
- Программа этих сборов полностью спланирована, впереди много спаррингов. Мы будем готовиться к началу сезона, к матчу за Суперкубок. Все сборники вернулись в отличном состоянии, несмотря на то, что имели очень короткий перерыв. Относительно кадровых решений, то они принимались после тщательного анализа всем тренерским штабом. Борячук - молодой игрок с большим потенциалом, которому сейчас нужно играть. Для него было лучше уйти в аренду, где он будет получать больше игровой практики, ведь при наличии Бланко и Факундо мы этого не могли гарантировать. Что касается Петряка, то это игрок, за которым мы наблюдали, у которого мы верим и я считаю, что он станет важной частью команды.
Источник — ТК Футбол
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