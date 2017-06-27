Безус зіграв за аматорський клуб Геологія

Колишній півзахисник збірної Україні Роман Безус зіграв у товариському матчі за аматорський клуб «Геологія» з Нової Галещини.
Команда 26-річного хавбека поступилася «Гірнику-Спорту» із рахунком 1:2 (два тайми по 30 хвилин).
Нагадаємо, в минулому сезоні Безус виступав за бельгійський «Сент-Трюйден».
Источник — ФК Ворскла
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