Безус зіграв за аматорський клуб Геологія

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ЛУЧЕСКУ: «Хотел видеть Беланда в Шахтере, но трансфер не состоялся» 16:00 — serge1234 1) В нынешних ценах 10. Тот же Кравченко - 6 лямов в 2008. 2) Велитон Нем - 9 лямов. В ценах 2013... 15:58 — Ossa8860 Значит, так сильно хотел он этого Беланда. Рыжий купил бы без базара, будь на то желание...

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