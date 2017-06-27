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ФОТО ДНЯ: Забавные косяки Зенит-Арены

Наглядное пособие по распилу бюджета

  • 27.06.2017 14:09
  • 954 просмотров
  • 1 комментария
Метки
asninfo.ru. Зенит-Арена
© asninfo.ru. Зенит-Арена

Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге, стоимость которого превысила 1 млрд долларов продолжает радовать посетителей невероятными по своей глупости косяками.

Канализационная труба поперек дверей, «дверь в никуда», прибитые к полу кабель-каналы, «место для безногих зрителей» и еще много инженерных решений в стиле Равшана и Джамшута использованы во время строительства «Зенит-Арены».

Из позитивного стоит отметить, что строители не забыли закрепить на металлоконструкциях православную икону!



Фото из социальных сетей.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 27.06.2017 14:24
    +1
    Это порноарена стоила более миллиарда евро.
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