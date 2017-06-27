ФОТО ДНЯ: Забавные косяки Зенит-Арены

Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге, стоимость которого превысила 1 млрд долларов продолжает радовать посетителей невероятными по своей глупости косяками.
Канализационная труба поперек дверей, «дверь в никуда», прибитые к полу кабель-каналы, «место для безногих зрителей» и еще много инженерных решений в стиле Равшана и Джамшута использованы во время строительства «Зенит-Арены».
Из позитивного стоит отметить, что строители не забыли закрепить на металлоконструкциях православную икону!
Фото из социальных сетей.
Источник — Sport.ua
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