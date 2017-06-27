Рух підписав двох новачків

«Рух» із Винників презентував перших новачків, що поповнили клуб у літнє міжсезоння. Ними стали Ігор Дуць і Микола Буй.

Спортивний директор «Руху» Володимир Лапіцький прокоментував трансфери і розповів про подальші плани команди.

- Ігор Дуць - перший, кого ми взяли в оренду. Його контракт належить «Шахтареві», який не захотів відпускати свого футболіста. Значить, ще на нього сподіваються. Ми орендували Дуця на один рік. Тим паче Григорій Петрович (Козловський – президент клубу) знає Ігоря ще з дитячих змагань. Ми переглянули також його матчі за «Маріуполь» і дуже хотіли його бачити у «Русі», адже позиція центрального захисника у нас є проблемною. Він погодився. Бачу за першими тренуваннями, що задоволений, все його влаштовує.

Щодо Миколи Буя, то сподіваюся він теж задоволений. У нього тут буде більше ігрової практики. Віримо і покладаємо надії на цього футболіста. Все у їхніх руках. Плюс великий у тому, що обидва львів’яни і гратимуть не лише за клуб, чи матеріальні статки, але й за родину і за місто. По-друге, ці футболісти - чемпіони Першої ліги. Приємно, що беремо гравців, які вже щось побачили у футболі.

- На цьому трансферна діяльність не завершена?

- Звичайно, у нас завдання перемагати у кожній грі, тому потрібно підсилюватися. Ротація у футболі має бути постійною, тож з дня на день дізнаєтеся ще не про один наш новий трансфер.

- Сьогодні на тренуванні була ледь не ще одна команда, складена з потенційних новачків?

- Так у нас багато футболістів на перегляді. Гадаю, вони не перші і не останні, хто до нас приїхав. Руслан Іванович разом зі своїм тренерським штабом вирішуватиме хто підходить. Агентів зараз телефонує дуже багато, звертаються і самі гравці. Ми надаємо шанс, будуть товариські матчі з хорошими командами, зокрема з луцькою «Волинню» і «Вересом» з Рівного. Це гідні суперники, тож подивимося хто себе проявить.