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Алекс Сандро перейдет Челси

Бразилец станет самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба

  • 27.06.2017 13:33
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ФК Ювентус. Алекс Сандро
© ФК Ювентус. Алекс Сандро
Сандро перейдет в «Челси» за 68 млн евро и станет самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба.
 
Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» отказался от безумной предложения «Челси» в 60 млн фунтов, потому что в итальянском клубе не готовы попрощаться с еще одним основным защитником после потери Дани Алвеса. «Ювентус» предложил Сандро новый выгодный контракт, однако тот отказался его подписывать.

Источник — Football-italia

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