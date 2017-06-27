Алекс Сандро перейдет Челси

Сандро перейдет в «Челси» за 68 млн евро и станет самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба.
Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» отказался от безумной предложения «Челси» в 60 млн фунтов, потому что в итальянском клубе не готовы попрощаться с еще одним основным защитником после потери Дани Алвеса. «Ювентус» предложил Сандро новый выгодный контракт, однако тот отказался его подписывать.
Источник — Football-italia
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