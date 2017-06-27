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Месси не пригласил Марадону на свадьбу

Аргентинец не желает видеть бывшего наставника национальной команды на своем празднике

  • 27.06.2017 13:25
  • 1024 просмотров
  • 3 комментария
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Eurosport. Диего Марадона и Лионель Месси
© Eurosport. Диего Марадона и Лионель Месси

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не пригласил на свою свадьбу легендарного в прошлом игрока «альби-селесте» Диего Марадону.

Сообщается, что бывший тренер национальной команды стал не единственным известным человеком, который «попал в опалу» к Лео. Также на свадьбу не получили приглашения президент «Барселоны» Хосе Мария Бартоломеу, а также экс-наставник сине-гранатовых Луис Энрике.

Свадьба Месси состоится 30 июня в аргентинском городе Росарио, где он родился. Женой футболиста сборной Аргентины станет Антонелла Роккуццо, которая приходится матерью его двум сыновьям.

Источник — Mundo Deportivo

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Комментарии
    Ярик Ярославский
      Ярик Ярославский, 27.06.2017 13:41
    +1
    и как Марадоне теперь жить с этим?
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    serge1234
    online
      serge1234, 27.06.2017 14:26
    +1
    Ярик Ярославский, 27.06.2017 13:41
    и как Марадоне теперь жить с этим?
    Две дороги пройдет, отойдет
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    Diver_Kiev1
    online
      Diver_Kiev1, 27.06.2017 14:30
    0
    А можно полный список кого не пригласил Месси ? Я думаю он будет чуть больше чем .... 7,5 миллиардов человек. Могли бы поимённо всех назвать, пожалуйста ?
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