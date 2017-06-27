Месси не пригласил Марадону на свадьбу

А можно полный список кого не пригласил Месси ? Я думаю он будет чуть больше чем .... 7,5 миллиар...

Виллиана покупали за 19 лямов баков и это в ценах 2007 года, тогда лучшие стоили 60-70 лямов, а 1...

Луческу не просто брал игрока и пользовался его сильными качествами, а умел открыть игрока на дру...