Месси не пригласил Марадону на свадьбу

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не пригласил на свою свадьбу легендарного в прошлом игрока «альби-селесте» Диего Марадону.
Сообщается, что бывший тренер национальной команды стал не единственным известным человеком, который «попал в опалу» к Лео. Также на свадьбу не получили приглашения президент «Барселоны» Хосе Мария Бартоломеу, а также экс-наставник сине-гранатовых Луис Энрике.
Свадьба Месси состоится 30 июня в аргентинском городе Росарио, где он родился. Женой футболиста сборной Аргентины станет Антонелла Роккуццо, которая приходится матерью его двум сыновьям.
Источник — Mundo Deportivo
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