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Реал не будет продавать Бэйла

Главный тренер Реала Зинедин Зидан не собирается продавать валлийского вингера

  • 27.06.2017 13:13
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ФК Реал Мадрид. Гаррет Бэйл
© ФК Реал Мадрид. Гаррет Бэйл
Сливочные не намерены расставаться с Бэйлом.
 
Ранее появилась информация о том, что Королевский клуб готов избавиться от Бэйла, чтобы освободить место для форварда «Монако» Килиана Мбаппе.
 
Гаррет из-за травмы пропустил значительную часть нынешнего сезона, а после выздоровления его место в основе занял Иско.
 
В прошлом году Бэйл продлил контракт с Реалом до окончания сезона 2021/2022. 

Источник — Marca

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