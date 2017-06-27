Реал не будет продавать Бэйла

Сливочные не намерены расставаться с Бэйлом.

Ранее появилась информация о том, что Королевский клуб готов избавиться от Бэйла, чтобы освободить место для форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

Гаррет из-за травмы пропустил значительную часть нынешнего сезона, а после выздоровления его место в основе занял Иско.

В прошлом году Бэйл продлил контракт с Реалом до окончания сезона 2021/2022.