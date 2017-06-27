Бывший тренер Хоффенхайма будет работать в Динамо

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, что к клубной академии присоединится Ромео Вендлер, работавший в системе немецкого «Хоффенхайма».
«Он присоединился к нам только сегодня. Последних четыре года Ромео работал в клубной системе «Хоффенхайма», отвечал за тактическую направленность работы игроков группы атаки, как нужно взаимодействовать при обороне и при атаке.
Но основной акцент его работы, уже когда мы вернемся со сборов, будет направлен на клубную академию. В ДЮФШ он будет отвечать за тренировочный процесс, за то направление, которое мы выбрали».
Ранее стало известно, что травмированный Артем Кравец отправится на реабилитацию в Сербию, а в первом туре чемпионата Украины «Динамо» на своем поле сыграет против «Черноморца».
Источник — ФК Динамо Киев
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