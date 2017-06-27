Розклад усіх матчів футбольного турніру EUROFANZ-2017

30.06.2017 (п’ятниця)
Підгрупа «A» (Стадіон «СКА», вул. Клепарівська, 39а)
Команди:
«Ньюкасл Юнайтед» (Англія), «Флора» (Естонія), «АІК» (Швеція), «Словацко» (Чехія)
Розклад матчів підгрупи «A»:
10:00 «Ньюкасл Юнайтед» - «Флора»
11:40 «АІК» - «Словацко»
13:20 «Флора» - «АІК»
15:00 «Словацко» - «Ньюкасл Юнайтед»
16:40 «Флора» - «Словацко»
18:20 «АІК» - «Ньюкасл Юнайтед»
Підгрупа «В» (Стадіон «СКА», вул. Клепарівська, 39а)
Команди:
«Збройовка Брно» (Чехія), «Карпати» (Україна), Збірна Ірландії, Збірна Швеції
Розклад матчів підгрупи «В»:
10:50 «Збройовка Брно» - «Карпати»
12:30 «Збірна Ірландії» - «Збірна Швеції»
14:10 «Карпати» - «Збірна Ірландії»
15:50 «Збірна Швеції» - «Збройовка Брно»
17:30 «Карпати» - «Збірна Швеції»
19:10 «Збірна Ірландії» - «Збройовка Брно»
Підгрупа «С» (Спорткомплекс «Сокіл», вул. Патона, 1)
Команди:
Збірна Білорусі, «Феєнорд» (Нідерланди), Збірна Франції, «Спартак Миява» (Словаччина)
Розклад матчів підгрупи «С»:
10:00 «Збірна Білорусі» - «Феєнорд»
11:40 «Збірна Франції» - «Спартак Миява»
13:20 «Феєнорд» - «Збірна Франції»
15:00 «Спартак Миява» - «Збірна Білорусі»
16:40 «Феєнорд» - «Спартак Миява»
18:20 «Збірна Франції» - «Збірна Білорусі»
Підгрупа «D» (Спорткомплекс «Сокіл», вул. Патона, 1)
Команди:
Збірна Словенії, «Геренвен» (Нідерланди), Збірна Латвії, Збірна Грузії
Розклад матчів підгрупи «D»:
10:50 «Збірна Словенії» - «Геренвен»
12:30 «Збірна Латвії» - «Збірна Грузії»
14:10 «Геренвен» - «Збірна Латвії»
15:50 «Збірна Грузії» - «Збірна Словенії»
17:30 «Геренвен» - «Збірна Грузії»
19:10 «Збірна Латвії» - «Збірна Словенії»
Підгрупа «Е» (Стадіон «Прогрес», вул. Б. Януша, 1)
Команди:
«Динамо Бухарест» (Румунія), «Динамо Мінськ» (Білорусь), «Зімбру» (Молдова), «Гельсінкі» (Фінляндія)
Розклад матчів підгрупи «E»:
10:00 «Динамо Бухарест» - «Динамо Мінськ»
11:40 «Зімбру» - «Гельсінкі»
13:20 «Динамо Мінськ» - «Зімбру»
15:00 «Гельсінкі» - «Динамо Бухарест»
16:40 «Динамо Мінськ» - «Гельсінкі»
18:20 «Зімбру» - «Динамо Бухарест»
Підгрупа «F» (Стадіон «Прогрес», вул. Б. Януша, 1)
Команди:
Збірна Фінляндії, «Копенгаген» (Данія), Збірна України, «Дукла» (Словаччина)
Розклад матчів підгрупи «F»:
10:50 «Збірна Фінляндії» - «Копенгаген»
12:30 «Збірна України» - «Дукла»
14:10 «Копенгаген» - «Збірна України»
15:50 «Дукла» - «Збірна Фінляндії»
17:30 «Копенгаген» - «Дукла»
19:10 «Збірна України» - «Збірна Фінляндії»
01.07.2017 (субота)
Спорткомплекс «Сокіл», вул. Патона, 1
Матчі плей-офф (1/8 та 1/4 фіналу)
1/8
10:30 2A – 2C (X1)
11:30 1D – 3B/E/F (X2)
12:30 1B – 3A/C/D (X3)
13:30 1F – 2E (X4)
1/4
14:30 X1 – X2 (Y1)
15:30 X3 – X4 (Y2)
Стадіон «Прогрес», вул. Б. Януша, 1
Матчі плей-офф (1/8 та 1/4 фіналу)
1/8
10:30 1C – 3A/B/F (X5)
11:30 1E – 2D (X6)
12:30 1A – 3C/D/E (X7)
13:30 2B – 2F (X8)
1/4
14:30 X5 – X6 (Y3)
15:30 X7 – X8 (Y4)
02.07.2017 (неділя)
Стадіон «Україна», вул. Липова Алея, 5
Завершальні матчі футбольного турніру
10:30 перший півфінал: Y1 – Y2
11:45 другий півфінал: Y3 – Y4
13:30 фінальний матч
Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua
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