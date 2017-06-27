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Розклад усіх матчів футбольного турніру EUROFANZ-2017

Маштабний турнір фанів пройде цього вікенду у Львові

  • 27.06.2017 12:44
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Розклад усіх матчів футбольного турніру EUROFANZ-2017

30.06.2017 (п’ятниця)

Підгрупа «A» (Стадіон «СКА», вул. Клепарівська, 39а)

Команди:

«Ньюкасл Юнайтед» (Англія), «Флора» (Естонія), «АІК» (Швеція), «Словацко» (Чехія)

Розклад матчів підгрупи «A»:

10:00 «Ньюкасл Юнайтед» - «Флора»                                                

11:40 «АІК» - «Словацко»                                                    

13:20 «Флора» - «АІК»                                                             

15:00 «Словацко» - «Ньюкасл Юнайтед»                                         

16:40 «Флора» - «Словацко»                                                      

18:20 «АІК» - «Ньюкасл Юнайтед»

Підгрупа «В» (Стадіон «СКА», вул. Клепарівська, 39а)

Команди:

«Збройовка Брно» (Чехія), «Карпати» (Україна), Збірна Ірландії, Збірна Швеції

Розклад матчів підгрупи «В»:

10:50 «Збройовка Брно» - «Карпати»                                  

12:30 «Збірна Ірландії» - «Збірна Швеції»                           

14:10 «Карпати» - «Збірна Ірландії»                                         

15:50 «Збірна Швеції» - «Збройовка Брно»                         

17:30 «Карпати» - «Збірна Швеції»                                          

19:10 «Збірна Ірландії» - «Збройовка Брно»

Підгрупа «С» (Спорткомплекс «Сокіл», вул. Патона, 1)

Команди:

Збірна Білорусі, «Феєнорд» (Нідерланди), Збірна Франції, «Спартак Миява» (Словаччина)

Розклад матчів підгрупи «С»:

10:00 «Збірна Білорусі» - «Феєнорд»                                     

11:40 «Збірна Франції» - «Спартак Миява»                                      

13:20 «Феєнорд» - «Збірна Франції»                                 

15:00 «Спартак Миява» - «Збірна Білорусі»                                 

16:40 «Феєнорд» - «Спартак Миява»                               

18:20 «Збірна Франції» - «Збірна Білорусі»

Підгрупа «D» (Спорткомплекс «Сокіл», вул. Патона, 1)

Команди:

Збірна Словенії, «Геренвен» (Нідерланди), Збірна Латвії, Збірна Грузії  

Розклад матчів підгрупи «D»:

10:50 «Збірна Словенії» - «Геренвен»                                 

12:30 «Збірна Латвії» - «Збірна Грузії»                                              

14:10 «Геренвен» - «Збірна Латвії»                                       

15:50 «Збірна Грузії» - «Збірна Словенії»                                   

17:30 «Геренвен» - «Збірна Грузії»                                      

19:10 «Збірна Латвії» - «Збірна Словенії»

Підгрупа «Е» (Стадіон «Прогрес», вул. Б. Януша, 1)

Команди:

«Динамо Бухарест» (Румунія), «Динамо Мінськ» (Білорусь), «Зімбру» (Молдова), «Гельсінкі» (Фінляндія)

Розклад матчів підгрупи «E»:

10:00 «Динамо Бухарест» - «Динамо Мінськ»                            

11:40 «Зімбру» - «Гельсінкі»                                                  

13:20 «Динамо Мінськ» - «Зімбру»                                  

15:00 «Гельсінкі» - «Динамо Бухарест»                                 

16:40 «Динамо Мінськ» - «Гельсінкі»                              

18:20 «Зімбру» - «Динамо Бухарест»

Підгрупа «F» (Стадіон «Прогрес», вул. Б. Януша, 1)

Команди:

Збірна Фінляндії, «Копенгаген» (Данія), Збірна України, «Дукла» (Словаччина)

Розклад матчів підгрупи «F»:

10:50 «Збірна Фінляндії» - «Копенгаген»                        

12:30 «Збірна України» - «Дукла»                                               

14:10 «Копенгаген» - «Збірна України»                                       

15:50 «Дукла» - «Збірна Фінляндії»                                   

17:30 «Копенгаген» - «Дукла»                                               

19:10 «Збірна України» - «Збірна Фінляндії»

01.07.2017 (субота)

Спорткомплекс «Сокіл», вул. Патона, 1

Матчі плей-офф (1/8 та 1/4 фіналу)

1/8                                                                                                     

10:30 2A – 2C         (X1)                                                                          

11:30 1D – 3B/E/F (X2)                                                                           

12:30 1B – 3A/C/D (X3)                                                                        

13:30 1F – 2E          (X4)  

1/4

14:30 X1 – X2 (Y1)                                                                    

15:30 X3 – X4 (Y2)

Стадіон «Прогрес», вул. Б. Януша, 1

Матчі плей-офф (1/8 та 1/4 фіналу)

1/8

10:30 1C – 3A/B/F (X5)

11:30 1E – 2D         (X6)

12:30 1A – 3C/D/E (X7)

13:30 2B – 2F          (X8)

1/4                                                                    

14:30 X5 – X6 (Y3)

15:30 X7 – X8 (Y4)

02.07.2017 (неділя)

Стадіон «Україна», вул. Липова Алея, 5

Завершальні матчі футбольного турніру

10:30 перший півфінал: Y1 – Y2

11:45 другий півфінал: Y3 – Y4

13:30 фінальний матч

Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua

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