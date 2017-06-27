ЛУЧЕСКУ: «Хотел видеть Беланда в Шахтере, но трансфер не состоялся»

Бывший наставник «Шахтера» Мирча Луческу признался, что донецкий клуб в сезоне-2013/2014 хотел подписать контракт с марокканским полузащитником «Динамо» Юнесом Беланда.
«Юнес Беланда - универсальный футболист. Он бы отлично вписался в нашу игровую схему. Это талантливый и быстрый игрок. Я очень хотел видеть его в своей команде, но данный трансфер не состоялся из-за большой конкуренции с «Динамо», - сказал Луческу.
Напомним, Беланда перешел в «Динамо» из «Монпелье» в 2013 году.
Источник — Fotospor
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