ЛУЧЕСКУ: «Хотел видеть Беланда в Шахтере, но трансфер не состоялся»

Бывший наставник «Шахтера» Мирча Луческу признался, что донецкий клуб в сезоне-2013/2014 хотел подписать контракт с марокканским полузащитником «Динамо» Юнесом Беланда.

«Юнес Беланда - универсальный футболист. Он бы отлично вписался в нашу игровую схему. Это талантливый и быстрый игрок. Я очень хотел видеть его в своей команде, но данный трансфер не состоялся из-за большой конкуренции с «Динамо», - сказал Луческу.

Напомним, Беланда перешел в «Динамо» из «Монпелье» в 2013 году.