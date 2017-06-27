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ЛУЧЕСКУ: «Хотел видеть Беланда в Шахтере, но трансфер не состоялся»

Экс-тренер «Шахтера» признался, что планировал переманить марокканца у «Динамо»

  • 27.06.2017 12:37
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ФК Динамо Киев. Юнес Беланда
© ФК Динамо Киев. Юнес Беланда

Бывший наставник «Шахтера» Мирча Луческу признался, что донецкий клуб в сезоне-2013/2014 хотел подписать контракт с марокканским полузащитником «Динамо» Юнесом Беланда.

«Юнес Беланда - универсальный футболист. Он бы отлично вписался в нашу игровую схему. Это талантливый и быстрый игрок. Я очень хотел видеть его в своей команде, но данный трансфер не состоялся из-за большой конкуренции с «Динамо», - сказал Луческу.

Напомним, Беланда перешел в «Динамо» из «Монпелье» в 2013 году.

Источник — Fotospor

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