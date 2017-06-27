На Оболонь-Арені розіграли Суперкубок Захисника України

24 червня на стадіоні «Оболонь Арена» у Києві бійці батальйонів СК «Дніпро-1» (м. Дніпро) та ФК «Зеніт» (м. Золотоноша, Черкаська обл.) розіграли Суперкубок Захисника України з футболу.

Цей благодійний матч для допомоги дітям-переселенцям зі сходу України було організовано Федерацією футболу України, Інформаційним агентством «Центр новин» та Благодійним фондом «Розвиток футболу України».

Переможця у цій дружній, але запеклій грі змогла виявити тільки серія післяматчевих пенальті. Основний час завершився з рахунком 1:1. Спочатку в воротах дніпрян розписався Сергій Шестак, а потім м’яч у відповідь провів Олександр Белошапка. У серії 11-метрових ударів інтрига зберігалася до останнього удару, коли завдяки сталевим нервам голкіпер «Зеніту» Антон Дібров парирував м’яч, відправлений по центру воріт.

«Федерація футболу України - надійний соціальний партнер і друг захисників України, - заявив перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко. - Сьогодні у нас грали переможці двох змагань, організовані під егідою ФФУ – Кубку Героїв АТО і Кубку Захисника України. У нас вийшов прекрасний суперфінал, і я впевнений, що турнір стане традиційним".

«Сподіваюся, з командами ми зустрінемося на тренуванні національної команди восени і на матчах збірної України з Туреччиною та Хорватією. Впевнений, що фіналісти будуть активно підтримувати національну збірну разом з нашим дитячим фан-клубом - дітьми воїнів АТО та дітьми переселенців зі сходу України». - від імені президента ФФУ Андрія Павелка Вадим Костюченко запросив учасників матчу на майбутні заходи національної збірної команди України.

«Хочу привітати побратимів, які виграли цей кубок. На жаль, удача сьогодні була не на нашій стороні, - сказав після матчу Юрій Береза, один із спонсорів матчу, а також гравець команди «Дніпро-1». – Але ми грали з гідною командою. На Суперкубок ми вийшли з багатьма травмованими, і троє гравців отримали пошкодження вже під час матчу. Але нічого страшного, будемо тренуватися і, думаю, наступний Суперкубок ми виграємо».

«Я хотів би привітати футбольний клуб «Зеніт» з перемогою, але я вважаю, що сьогодні виграла Україна, тому що ми бачило дійсно боротьбу двох дуже сильних команд, - зазначив голова Черкаської футбольної федерації Владислав Голуб. - Україна перемогла, тому що ми сьогодні бачили на полі хлопців, які захищають наші кордони, які боронять нашу незалежність, які є військовослужбовцями, і дуже приємно бачити, як вони віддаються грі на полі, і можна їх з цим тільки привітати».