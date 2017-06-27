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Днепру засчитано техническое поражение в матче с Волынью

КДК ФФУ принял решение по по матчу, который прервали из-за поведения фанатов

  • 27.06.2017 11:30
  • 1002 просмотров
  • 2 комментария
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Матч последнего, 32-го, тура УПЛ между «Днепром» и «Волынью» был прерван из-за поведения фанатов хозяев поля.

КДК ФФУ рассмотрел данный эпизод и засчитал «Днепру» техническое поражение со счетом 0:3. У «Днепра» есть 10 дней на обжалование данного решения.

Напомним, по итогам прошедшего чемпионата «Днепр» и «Волынь» заняли два последних места в УПЛ. Более того, днепряне были понижены до Второй лиги.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 27.06.2017 11:53
    +2
    не ну настоящие фанаты, как и в Харькове
    всё делают для имеджа своего клуба
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    shacur83
    online
    shacur83, 27.06.2017 13:00
    0
    Ну так конечно процент справедливых решений КДК ФФУ увеличился.
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