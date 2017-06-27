Днепру засчитано техническое поражение в матче с Волынью

Матч последнего, 32-го, тура УПЛ между «Днепром» и «Волынью» был прерван из-за поведения фанатов хозяев поля.
КДК ФФУ рассмотрел данный эпизод и засчитал «Днепру» техническое поражение со счетом 0:3. У «Днепра» есть 10 дней на обжалование данного решения.
Напомним, по итогам прошедшего чемпионата «Днепр» и «Волынь» заняли два последних места в УПЛ. Более того, днепряне были понижены до Второй лиги.
Источник — Футбол 24
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