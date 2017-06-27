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Гвардиола провел переговоры с Дембеле

Наставник «Манчестер Сити» хочет видеть футболиста в составе своей команды

  • 27.06.2017 11:16
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FOX Sports. Усман Дембеле
© FOX Sports. Усман Дембеле
Усман Дембеле проводит свой отпуск в Манчестере, где уже даже встретился с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой. Во время совместного ужина игрок и тренер пообщались относительно возможного переезда игрока в «Манчестер Сити».
 
Ранее сообщалось, что главным претендентом на Дембеле является «Барселона», однако недавно в борьбу за 20-летнего полузащитника также вступили «ПСЖ» и «Бавария», которые готовы приобрести игрока уже этим летом.
 
Дортмундская «Боруссия» хочет получить за своего футболиста 90 млн евро, когда еще прошлым летом клуб приобрел игрока за 15 млн евро.

Источник — Le 10 Sport

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