Гвардиола провел переговоры с Дембеле

Усман Дембеле проводит свой отпуск в Манчестере, где уже даже встретился с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой. Во время совместного ужина игрок и тренер пообщались относительно возможного переезда игрока в «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что главным претендентом на Дембеле является «Барселона», однако недавно в борьбу за 20-летнего полузащитника также вступили «ПСЖ» и «Бавария», которые готовы приобрести игрока уже этим летом.
Дортмундская «Боруссия» хочет получить за своего футболиста 90 млн евро, когда еще прошлым летом клуб приобрел игрока за 15 млн евро.
Источник — Le 10 Sport
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