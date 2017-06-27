Гвардиола провел переговоры с Дембеле

Усман Дембеле проводит свой отпуск в Манчестере, где уже даже встретился с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой. Во время совместного ужина игрок и тренер пообщались относительно возможного переезда игрока в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Дембеле является «Барселона» , однако недавно в борьбу за 20-летнего полузащитника также вступили «ПСЖ» и «Бавария» , которые готовы приобрести игрока уже этим летом.

Дортмундская «Боруссия» хочет получить за своего футболиста 90 млн евро, когда еще прошлым летом клуб приобрел игрока за 15 млн евро.