Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Динамо пополнилось хорватским тренером

Ромео Вендлер станет тренером клубной акадении

  • 27.06.2017 11:14
  • 222 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Хоффенхайм. Ромео Вендлер (справа)
© ФК Хоффенхайм. Ромео Вендлер (справа)

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, что к клубной академии присоединится Ромео Вендлер, работавший в системе «Хоффенхайма».

На протяжении сбора в Австрии Вендлер ознакомится с тренировочным процессом киевлян.

По словам Хацкевича, в прошлых командах хорват отвечал за тактическую направленность работы игроков группы атаки, как нужно взаимодействовать при обороне и при атаке. Но основной акцент его работы в «Динамо» будет направлен на клубную академию. В ДЮФШ Вендлер будет отвечать за тренировочный процесс.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.