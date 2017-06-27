Динамо пополнилось хорватским тренером

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, что к клубной академии присоединится Ромео Вендлер, работавший в системе «Хоффенхайма».
На протяжении сбора в Австрии Вендлер ознакомится с тренировочным процессом киевлян.
По словам Хацкевича, в прошлых командах хорват отвечал за тактическую направленность работы игроков группы атаки, как нужно взаимодействовать при обороне и при атаке. Но основной акцент его работы в «Динамо» будет направлен на клубную академию. В ДЮФШ Вендлер будет отвечать за тренировочный процесс.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.