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ВИДАЛЬ: «Я пообещал Джошуа Киммиху, что мы встретимся в финале»

Полузащитник сборной Чили уверен, что его команда победит Португалию в полуфинале Кубка Конфедераций

  • 27.06.2017 10:58
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ФК Бавария. Артуро Видаль
© ФК Бавария. Артуро Видаль
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль уверен, что его команда победит Португалию в полуфинале Кубка Конфедераций-2017.
 
«Роналду – хитрая задница. Для меня его просто не существует. Я уже пообещал моему партнеру по «Баварии» Джошуа Киммиху, что мы встретимся в финале».
 
 
Видеообзор матча Чили — Австралия (1-1) смотрите здесь.
 
Во втором полуфинале Кубка Конфедераций Германия встретится с Мексикой.
 
Матч Португалия – Чили состоится 28 июня, в 21:00.

Источник — Daily Mail

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