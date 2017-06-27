ВИДАЛЬ: «Я пообещал Джошуа Киммиху, что мы встретимся в финале»

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль уверен, что его команда победит Португалию в полуфинале Кубка Конфедераций-2017.
«Роналду – хитрая задница. Для меня его просто не существует. Я уже пообещал моему партнеру по «Баварии» Джошуа Киммиху, что мы встретимся в финале».
Видеообзор матча Чили — Австралия (1-1) смотрите здесь.
Во втором полуфинале Кубка Конфедераций Германия встретится с Мексикой.
Матч Португалия – Чили состоится 28 июня, в 21:00.
Источник — Daily Mail
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