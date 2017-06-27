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Во Львове команда ветеранов Динамо и Карпат потерпела поражение

«Арена Львов» приняла уникальный матч в честь легендарного динамовца Андрея Баля

  • 27.06.2017 10:47
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Футбол 24. Тотальный футбол на «Арене Львов»
© Футбол 24. Тотальный футбол на «Арене Львов»
Команде ветеранов «Динамо» и «Карпат», среди которых выделялись Алексей Михайличенко, Александр Заваров, Вадим Евтушенко, Игорь Беланов, Александр Шовковский и многие другие, противостояла сборная детей со всей Украины – ровно 100 человек.
 
Детвора открыла счет уже в первой своей атаке. Ветераны ответили голом Анатолия Демьяненко, а затем вышли вперед – отличился Михайличенко. Однако юные футболисты взяли верх благодаря своему количеству, забив Шовковскому еще дважды – 2:3.
 
Этот уникальный поединок завершил серию матчей, которые продолжались под живой комментарий Виктора Вацко.

Источник — Футбол 24

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