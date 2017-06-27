Во Львове команда ветеранов Динамо и Карпат потерпела поражение

Команде ветеранов «Динамо» и «Карпат», среди которых выделялись Алексей Михайличенко, Александр Заваров, Вадим Евтушенко, Игорь Беланов, Александр Шовковский и многие другие, противостояла сборная детей со всей Украины – ровно 100 человек.

Детвора открыла счет уже в первой своей атаке. Ветераны ответили голом Анатолия Демьяненко, а затем вышли вперед – отличился Михайличенко. Однако юные футболисты взяли верх благодаря своему количеству, забив Шовковскому еще дважды – 2:3.

Этот уникальный поединок завершил серию матчей, которые продолжались под живой комментарий Виктора Вацко.