Во Львове команда ветеранов Динамо и Карпат потерпела поражение

Команде ветеранов «Динамо» и «Карпат», среди которых выделялись Алексей Михайличенко, Александр Заваров, Вадим Евтушенко, Игорь Беланов, Александр Шовковский и многие другие, противостояла сборная детей со всей Украины – ровно 100 человек.
Детвора открыла счет уже в первой своей атаке. Ветераны ответили голом Анатолия Демьяненко, а затем вышли вперед – отличился Михайличенко. Однако юные футболисты взяли верх благодаря своему количеству, забив Шовковскому еще дважды – 2:3.
Этот уникальный поединок завершил серию матчей, которые продолжались под живой комментарий Виктора Вацко.
Источник — Футбол 24
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