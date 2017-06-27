Экс-футболист киевского Динамо побывал в тюрьме

Один из лучших бразильев в истории «Динамо» Диого Ринкон снова в Украине. Спустя 8 лет он приехал в нашу страну.

Диого Ринкон вчера проводил в Ирпене мастер-класс с детьми. Надо сказать, что вместе с ним в Украину прилетело еще полтора десятка бразильских профи, включая двух кудесников из чемпионата Люксембурга и экс-хавбека «Интернасьоналя» Шикиньо.

По окончании мастер-класса, детей и родителей позвали в центр поля и попросили закрыть глаза. Тут уже Ринкон предстал в нефутбольном статусе: произнес молитву и призвал Божье благословение на Украину... А отобедав борща, с партнерами по команде отправился к заключенным в Ирпенский исправительный центр 132. Там вчера, наверное, впервые звучал гимн Бразилии.

«А зачем в тюрьму?» – недоумевали дети. – «Это не потому, что мы плохие – мы там матч будем играть», – успокоил ребят друг Ринкона. Сложно представить звезду «Динамо», едущим на игру на обычном пазике? Но так и было. И это было нечто! Все 25 минут, что длилась поездка, автобус трясло от пения и танцев бразильцев, один из которых в качестве микрофона использовал оказавшийся в салоне бусика парковочный конус. Диого же без устали барабанил ладонями в полку для багажа. Пели песни, восхваляющие Христа, потом переключились на «Сантос», «Интернасьональ». А когда приехали, Ринкон, как ни в чем не бывало, забросил на плечо мешок из-под сахара, в котором находились мячи и... «Впервые в жизни оказался в тюрьме», – признался нам экс-динамовец.

В качестве раздевалки бразильцам предоставили комнату для краткосрочных свиданий. Там они помолились и вышли играть 6 на 6 с заключенными на небольшое песчаное поле, в котором через каждые полметра кочка. Казалось, такие условия уравняют шансы. Куда там! 15:2 – в пользу кудесников мяча. В активе Ринкона – гол+пас и объятия с десятками заключенных. «От нас не шарахаются, нам дали понять, что мы тоже люди, – сказал нам лидер тюремной команды Руслан, добавив, – Отбываю срок за тяжкие телесные, а многие – за мошенничество». Символично было, когда после одного из ударов мяч вылетел за колючую проволоку – на свободу.

«Сыграть сегодня в тюрьме – моя привилегия, – сказал нам Диого. – Я могу поделиться своим опытом с этими ребятами, у которых сейчас тоже трудности в жизни. Поверьте, сыграть на этом кочковатом поле с ними для меня было приятнее, чем с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».