Диого РИНКОН: «Когда вернулся в Украину – заплакал»

Бывший форвард киевского «Динамо« Диого Ринкон приехал в Украину. Уже как проповедник – по приглашению Ирпенской библейской церкви.

В Ирпене Ринкон со своими друзьями-миссионерами дал мастер-класс детям, а также сыграл в футбол с заключенными.

— Диого, какой у вас сейчас вес?

— 95 кило.



— Так, может, сбросите десяточку — и назад в «Динамо»?

— Я бы тоже этого хотел (смеется). Но время не вернуть назад.



— Настолько стерлись колени?

— Да-да. Здоровье уже не то. Но это и хорошо — больные колени напоминают мне, откуда я пришел в миссионерство.



— Какие были ощущения, когда спустя восемь лет ступили на украинскую землю?

— Я заплакал, правда. А первое, что я заметил — как изменился аэропорт! Я молился Богу, чтобы он дал мне возможность посетить Украину. И вот, эта поездка. Что касается слез, сейчас, когда моя жизнь во Христе, я плачу буквально по любой причине. Мы много работаем с детьми, сиротами. Когда видим, что приносим им радость, это нас трогает.



— От вас во время мастер-класса я слышал фразы на русском: «Четко играем», «Пожалуйста», «Давай-давай!».

— Ну я же не все забыл (улыбается).



— А матерные слова?

— Я помню их. Но они уже не часть меня.



— Кого из тренеров «Динамо» с наибольшей теплотой вспоминаете?

— Мне тяжело было запоминать их имена. Но наиболее близким для меня был Сабу (Йожеф Сабо. — Авт.). Мне очень нравился его стиль, такой радостный футбол, бразильский, больше на технику.



— А Демьяненко рассказывал, что вас как-то оштафовали в «Динамо» аж на $100 тыс. за 10 кг лишнего веса?

— Я не помню, — улыбнулся Ринкон. — Честно.



— По чему из украинского больше всего соскучились?

— По моему здоровью... Конечно, борщ, шашлык. В Ирпене нас накормили борщом — во!



— А игру «Динамо» в последние годы видели?

— Вы знаете, в Бразилии увидеть ее сложно.