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Диого РИНКОН: «Когда вернулся в Украину – заплакал»

Бывший хавбек «Динамо» поделился воспоминанийми об игре в кевском клубе

  • 27.06.2017 10:23
  • 1031 просмотров
  • 4 комментария
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О. Люлька. Диого Ринкон
© О. Люлька. Диого Ринкон

Бывший форвард киевского «Динамо« Диого Ринкон приехал в Украину. Уже как проповедник – по приглашению Ирпенской библейской церкви.

В Ирпене Ринкон со своими друзьями-миссионерами дал мастер-класс детям, а также сыграл в футбол с заключенными.

— Диого, какой у вас сейчас вес?
— 95 кило.

— Так, может, сбросите десяточку — и назад в «Динамо»?
— Я бы тоже этого хотел (смеется). Но время не вернуть назад.

— Настолько стерлись колени?
— Да-да. Здоровье уже не то. Но это и хорошо — больные колени напоминают мне, откуда я пришел в миссионерство.

— Какие были ощущения, когда спустя восемь лет ступили на украинскую землю?
— Я заплакал, правда. А первое, что я заметил — как изменился аэропорт! Я молился Богу, чтобы он дал мне возможность посетить Украину. И вот, эта поездка. Что касается слез, сейчас, когда моя жизнь во Христе, я плачу буквально по любой причине. Мы много работаем с детьми, сиротами. Когда видим, что приносим им радость, это нас трогает.

— От вас во время мастер-класса я слышал фразы на русском: «Четко играем», «Пожалуйста», «Давай-давай!».
— Ну я же не все забыл (улыбается).

— А матерные слова?
— Я помню их. Но они уже не часть меня.

— Кого из тренеров «Динамо» с наибольшей теплотой вспоминаете?
— Мне тяжело было запоминать их имена. Но наиболее близким для меня был Сабу (Йожеф Сабо. — Авт.). Мне очень нравился его стиль, такой радостный футбол, бразильский, больше на технику.

— А Демьяненко рассказывал, что вас как-то оштафовали в «Динамо» аж на $100 тыс. за 10 кг лишнего веса?
— Я не помню, — улыбнулся Ринкон. — Честно.

— По чему из украинского больше всего соскучились?
— По моему здоровью... Конечно, борщ, шашлык. В Ирпене нас накормили борщом — во!

— А игру «Динамо» в последние годы видели?
— Вы знаете, в Бразилии увидеть ее сложно.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    Игорь Шевченко
      Игорь Шевченко, 27.06.2017 10:35
    0
    «Когда вернулся в Украину – заплакал»,ну ну не всё так плохо...
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    Кот Василий
    Кот Василий, 27.06.2017 10:39
    +1
    Да что же это такое!? Скоро в ДК будут через одного проповедники играть... Интересно,кто следующий?
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    artemiy1978
      artemiy1978, 27.06.2017 10:43
    +1
    А Несмачный как рыдает))
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    napalm931
    online
      napalm931, 27.06.2017 11:14
    0
    Он классно играл за Динамо)
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