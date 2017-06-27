Андрей ШЕВЧЕНКО: «Гусев — отличный футболист»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что опыт Олега Гусева поможет киевскому «Динамо».

— Андрей Николаевич, как вы относитесь к возвращению Олега Гусева?

— Я за него только рад. Гусев — отличный футболист. И если он чувствует, что у него есть силы, если хорошо подготовится, то его опыт поможет «Динамо». В паспорт смотреть не нужно — нужна готовность, физическая и психологическая. Важна и мотивация, а Олег наверняка хочет доказать, и прежде всего — самому себе, что он может выступать на высоком уровне.