Андрей ШЕВЧЕНКО: «За Ярмоленко следит не только Бавария»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о возможном переходе Андрея Ярмоленко в «Баварию».

— Тема номер один среди всех игроков сборной Украины — возможный переход Андрея Ярмоленко. Если он в очередной раз никуда не уйдет, то наверняка приедет на сентябрьские матчи национальной команды, сразу после закрытия трансферного окна, не в самом лучшем расположении духа…

— Я так не думаю. Андрей — настоящий профессионал, здравомыслящий парень. У него есть его карьера, и он должен о ней думать всегда. Должен выжимать из нее максимум. Даже если он останется в Киеве, у него будет возможность играть, надеюсь, в Лиге чемпионов, участвовать в важных матчах за сборную, стремиться выступить на чемпионате мира.

Впрочем, Ярмоленко думает и поступает именно так, как я говорю. Другого поведения и настроения мы за ним не замечали. Понимаю, что во всех поединках чемпионата Украины играть на максимуме своих возможностей сложно, но тут уже все зависит от личных амбиций. В Динамо тоже есть все, чтобы их реализовывать.

— Одним из вариантов продолжения карьеры Ярмоленко называется мюнхенская «Бавария». Хорошо зная методы работы Карло Анчелотти, можете сказать, подходит ли наш футболист под стиль игры немецкого коллектива?

— Я считаю Андрея хорошим профессионалом и отличным игроком. Поверят в него, купят его — буду только рад. За него и за Динамо. Думаю, что за Ярмоленко следят не только «Бавария» и Анчелотти, но и другие хорошие клубы. Там очень важно доверие. Важно, чтобы все звезды сошлись. Вот этого я Ярмоленко и желаю.