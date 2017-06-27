Андрей ШЕВЧЕНКО: «За Ярмоленко следит не только Бавария»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о возможном переходе Андрея Ярмоленко в «Баварию».
— Тема номер один среди всех игроков сборной Украины — возможный переход Андрея Ярмоленко. Если он в очередной раз никуда не уйдет, то наверняка приедет на сентябрьские матчи национальной команды, сразу после закрытия трансферного окна, не в самом лучшем расположении духа…
— Я так не думаю. Андрей — настоящий профессионал, здравомыслящий парень. У него есть его карьера, и он должен о ней думать всегда. Должен выжимать из нее максимум. Даже если он останется в Киеве, у него будет возможность играть, надеюсь, в Лиге чемпионов, участвовать в важных матчах за сборную, стремиться выступить на чемпионате мира.
Впрочем, Ярмоленко думает и поступает именно так, как я говорю. Другого поведения и настроения мы за ним не замечали. Понимаю, что во всех поединках чемпионата Украины играть на максимуме своих возможностей сложно, но тут уже все зависит от личных амбиций. В Динамо тоже есть все, чтобы их реализовывать.
— Одним из вариантов продолжения карьеры Ярмоленко называется мюнхенская «Бавария». Хорошо зная методы работы Карло Анчелотти, можете сказать, подходит ли наш футболист под стиль игры немецкого коллектива?
— Я считаю Андрея хорошим профессионалом и отличным игроком. Поверят в него, купят его — буду только рад. За него и за Динамо. Думаю, что за Ярмоленко следят не только «Бавария» и Анчелотти, но и другие хорошие клубы. Там очень важно доверие. Важно, чтобы все звезды сошлись. Вот этого я Ярмоленко и желаю.
Источник — zbirna.com
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И хоть никому он не нужен, но букмекеры охотно принимают ставки на "уйдет/не уйдет в этом сезоне".
Кроме того -" куда уйдет?"
Я бы поставил на то, что он уйдет к Реброву.
---На днях уже Тоттенхэм вел переговоры по Андрею так,как у них двое игроков покидают команду,а на замену в пределах допустимой покупки годится только Андрей(не помню кого точно уже Тоттенхэм хотел купить но за него запросили 30 лямов в связи с чем они переключились на Андрея).Но только вот загвоздка,как сказал президент клуба,мы хотели бы видеть у себя Андрея,но зарплату которую он хочет видеть это уж слишком много,а это не мало 100 тысяч ФУНТОВ в неделю.
---Удивительно только вот почему спорт ю.а не давал такую статью.
---пройдет время и как всегда будут заголовки-я мог оказаться в том или ином клубе,агенты также будут рассказывать,что им интересовались топ клубы и т.д.
---Так отпустите уже Андрея,что бы развеять эти все мемуары о переходах.Уже всем интересно как он будет играть в другом чемпионате.А у нас появится может еще один клуб за который мы будем болеть.
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