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Андрей ШЕВЧЕНКО: «За Ярмоленко следит не только Бавария»

Наставник «сине-желтых» – о возможном трансфере лидера национальной команды

  • 27.06.2017 10:12
  • 1705 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Николая Бочка. Андрей Шевченко
© Николая Бочка. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о возможном переходе Андрея Ярмоленко в «Баварию».

— Тема номер один среди всех игроков сборной Украины — возможный переход Андрея Ярмоленко. Если он в очередной раз никуда не уйдет, то наверняка приедет на сентябрьские матчи национальной команды, сразу после закрытия трансферного окна, не в самом лучшем расположении духа…
— Я так не думаю. Андрей — настоящий профессионал, здравомыслящий парень. У него есть его карьера, и он должен о ней думать всегда. Должен выжимать из нее максимум. Даже если он останется в Киеве, у него будет возможность играть, надеюсь, в Лиге чемпионов, участвовать в важных матчах за сборную, стремиться выступить на чемпионате мира.

Впрочем, Ярмоленко думает и поступает именно так, как я говорю. Другого поведения и настроения мы за ним не замечали. Понимаю, что во всех поединках чемпионата Украины играть на максимуме своих возможностей сложно, но тут уже все зависит от личных амбиций. В Динамо тоже есть все, чтобы их реализовывать.

— Одним из вариантов продолжения карьеры Ярмоленко называется мюнхенская «Бавария». Хорошо зная методы работы Карло Анчелотти, можете сказать, подходит ли наш футболист под стиль игры немецкого коллектива?

— Я считаю Андрея хорошим профессионалом и отличным игроком. Поверят в него, купят его — буду только рад. За него и за Динамо. Думаю, что за Ярмоленко следят не только «Бавария» и Анчелотти, но и другие хорошие клубы. Там очень важно доверие. Важно, чтобы все звезды сошлись. Вот этого я Ярмоленко и желаю.

 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    cfcl
      cfcl, 27.06.2017 10:38
    +2
    Правильно на счет "чтобы все звезды сошлись", футболист - добротный, качественный, в хорошей команде, с помощью лучших тренеров может стать еще сильней, а в Динамо эра физруков, вон, на тренировках бегать больше стали, вряд ли новый тренерский штаб сможет что то новое дать Андрею, разве что Лужный по голове кулаком....надо уходить, вот в него верю, он работяга
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    Кот Василий
    Кот Василий, 27.06.2017 10:44
    -1
    Шевченко подрабатывает агентом?
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    Владимир Цегон
      Владимир Цегон, 27.06.2017 10:57
    +2
    Бегать им надо в 5 раз больше, если они все корявые,пусть хоть физикой берут. Васильевич не зря их гонял. Тот же Гусин был корявый,но отрабатывал и за товарищей.
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    odiniznashih
      odiniznashih, 27.06.2017 10:57
    +1
    Конечно, за Ярмоленко давно следит вся футбольная Европа.
    И хоть никому он не нужен, но букмекеры охотно принимают ставки на "уйдет/не уйдет в этом сезоне".
    Кроме того -" куда уйдет?"
    Я бы поставил на то, что он уйдет к Реброву.
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    mtitan72
    online
      mtitan72, 27.06.2017 11:17
    0
    ---Да ни куда он не уйдет.Его понять можно,слава и деньги в Динамо и в Украине ему обеспечена.Понятно,что он хочет попробовать себя в другом чемпионате.Только вот загвоздка:ни один клуб в Европе не захочет ему платить такие деньги как в Динамо.
    ---На днях уже Тоттенхэм вел переговоры по Андрею так,как у них двое игроков покидают команду,а на замену в пределах допустимой покупки годится только Андрей(не помню кого точно уже Тоттенхэм хотел купить но за него запросили 30 лямов в связи с чем они переключились на Андрея).Но только вот загвоздка,как сказал президент клуба,мы хотели бы видеть у себя Андрея,но зарплату которую он хочет видеть это уж слишком много,а это не мало 100 тысяч ФУНТОВ в неделю.
    ---Удивительно только вот почему спорт ю.а не давал такую статью.
    ---пройдет время и как всегда будут заголовки-я мог оказаться в том или ином клубе,агенты также будут рассказывать,что им интересовались топ клубы и т.д.
    ---Так отпустите уже Андрея,что бы развеять эти все мемуары о переходах.Уже всем интересно как он будет играть в другом чемпионате.А у нас появится может еще один клуб за который мы будем болеть.
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