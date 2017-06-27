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Бавария заинтересована в Дембеле

Один из лучших игроков прошлого сезона в Германии может перебраться в Мюнхен

  • 27.06.2017 09:46
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FOX Sports. Усман Дембеле
© FOX Sports. Усман Дембеле
«Бавария» следит за ситуацией с полузащитником дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле. Мюнхенский клуб готов включиться в борьбу с «Барселоной» и «ПСЖ» за приобретение 20-летнего игрока сборной Франции.
 
Ранее сообщалось, что дортмундский клуб оценивает Дембеле в 80 миллионов евро. В минувшем сезоне француз провел 49 матчей в клубных турнирах, забил 10 мячей и отдал 18 голевых передач.
 

Источник — ФК Бавария

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