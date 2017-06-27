Бавария заинтересована в Дембеле

«Бавария» следит за ситуацией с полузащитником дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле. Мюнхенский клуб готов включиться в борьбу с «Барселоной» и «ПСЖ» за приобретение 20-летнего игрока сборной Франции.
Ранее сообщалось, что дортмундский клуб оценивает Дембеле в 80 миллионов евро. В минувшем сезоне француз провел 49 матчей в клубных турнирах, забил 10 мячей и отдал 18 голевых передач.
Источник — ФК Бавария
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