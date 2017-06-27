Бавария заинтересована в Дембеле

Надо же о чем-то писать в межсезонье - найти новости не легко)

А Вы Навального не смотрели "Он вам не Димон". Принцип тот же. Например чипсы "Лей...

И что тут такого,Алиев он вообще за Рух из Винников играл и ничего!!!

Ха ха ха ....кто заплакал ???????.... Ты дорогой товарищ посмотри кто у нас во власти ))))))).......

Пусть в родной Днепр возвращается. А что? Будет во второй лиге играть бывший игрок Примеры! Круть...

zahar-skarceni1979, 27.06.2017 08:47]Да будет кукушонок сидеть два года на зарплате и ничего не д...