Александр КОВПАК: «У Шевченко все должно получиться»

Экс-нападающий сине-желтых Александр Ковпак горд, что ему удалось сыграть три поединка в составе главной команды страны.
— Сейчас внимательно следите за выступлениями сборной?
— Конечно. Правда, не видел матча с Мальтой, поскольку в это время ехал в отпуск. Меня немного ошарашил счет поединка (0:1), но потом я посмотрел нарезку и по лицу Андрея Шевченко понял, что он — последний человек, который ожидал такого результата. Но главное, что сборная победила Финляндию, тем самым сохранив хорошие шансы на выход из группы.
— То есть перспективы у сине-желтых имеются?
— Без сомнения. Сейчас каждая игра — как кубковая, поэтому осечек нужно постараться избегать, особенно в ближайшем поединке, против Турции.
Омоложение должно пойти сборной только на пользу. Я верю в эту команду, у Андрея Шевченко все должно получиться.
Источник — zbirna.com
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