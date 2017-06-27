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Александр КОВПАК: «У Шевченко все должно получиться»

Экс-игрок «Таврии» и сборной Украины оценил игру команды Андрея Шевченко

  • 27.06.2017 09:37
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ФК Черкасский Днепр. Александр Ковпак
© ФК Черкасский Днепр. Александр Ковпак
Экс-нападающий сине-желтых Александр Ковпак горд, что ему удалось сыграть три поединка в составе главной команды страны.
 
— Сейчас внимательно следите за выступлениями сборной?
— Конечно. Правда, не видел матча с Мальтой, поскольку в это время ехал в отпуск. Меня немного ошарашил счет поединка (0:1), но потом я посмотрел нарезку и по лицу Андрея Шевченко понял, что он — последний человек, который ожидал такого результата. Но главное, что сборная победила Финляндию, тем самым сохранив хорошие шансы на выход из группы.
 
— То есть перспективы у сине-желтых имеются?
— Без сомнения. Сейчас каждая игра — как кубковая, поэтому осечек нужно постараться избегать, особенно в ближайшем поединке, против Турции.
 
Омоложение должно пойти сборной только на пользу. Я верю в эту команду, у Андрея Шевченко все должно получиться.
 

Источник — zbirna.com

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