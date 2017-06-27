Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер пошел по стопам сборной Португалии

На сборе в немецком Мариенфельде «Шахтер» расположился в Hotel-Residence Klosterpforte

  • 27.06.2017 09:28
  • 510 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Шахтер пошел по стопам сборной Португалии
Гостиничный комплекс находится в окружении живописной природы, вековых деревьев и большого озера. Главная достопримечательность местности – монастырь, которому более 800 лет. Интересно, что это первая церковь Вестфалии, построенная из кирпича.
 
Hotel-Residence Klosterpforte общей площадью 17 гектаров включает в себя несколько жилых корпусов, рестораны, фитнес- и СПА-центр. Также на территории комплекса есть два футбольных поля, где «Шахтер» и будет тренироваться ближайшие две недели. К слову, отель в Мариенфельде довольно популярен среди европейских клубов. Тут проводили сборы многие известные команды: «Лацио», «Селтик», «Шальке-04», АЗ, «Бешикташ», «Бавария» и другие. В 2006 году на чемпионате мира здесь базировалась сборная Португалии.
 
– С одной стороны, красивая природа, с другой – отличные условия для футбольной подготовки, – говорит владелец Hotel-Residence Klosterpforte Рейнхольд Фрай. – Все началось в 1989 году, когда сюда впервые приехал стамбульский «Бешикташ». Потом это место облюбовали и другие клубы. Уже более 40 команд и сборных из различных стран побывало у нас. Второе поле было заложено в 2001 году, за пять лет до ЧМ в Германии. Здесь тренировался ФК «Порту» под руководством Моуриньо. Как раз в том сезоне они на «Арене Ауфшальке» победили «Монако» в финале Лиги чемпионов. В 2006-м в нашем отеле перед выходом в полуфинал чемпионата мира останавливалась сборная Португалии. В 2008 году национальная командa Турции базировалась перед выходом в полуфинал Евро-2008, проходившего в Австрии и Швейцарии. Можно сказать, что это место положительно влияет на футболистов, – исключительно успешные команды останавливаются здесь. И мы, конечно, рады принять «Шахтер» и желаем ему удачи в Лиге чемпионов.
 

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.