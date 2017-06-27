Шахтер пошел по стопам сборной Португалии

Гостиничный комплекс находится в окружении живописной природы, вековых деревьев и большого озера. Главная достопримечательность местности – монастырь, которому более 800 лет. Интересно, что это первая церковь Вестфалии, построенная из кирпича.

Hotel-Residence Klosterpforte общей площадью 17 гектаров включает в себя несколько жилых корпусов, рестораны, фитнес- и СПА-центр. Также на территории комплекса есть два футбольных поля, где «Шахтер» и будет тренироваться ближайшие две недели. К слову, отель в Мариенфельде довольно популярен среди европейских клубов. Тут проводили сборы многие известные команды: «Лацио», «Селтик», «Шальке-04», АЗ, «Бешикташ», «Бавария» и другие. В 2006 году на чемпионате мира здесь базировалась сборная Португалии.

– С одной стороны, красивая природа, с другой – отличные условия для футбольной подготовки, – говорит владелец Hotel-Residence Klosterpforte Рейнхольд Фрай. – Все началось в 1989 году, когда сюда впервые приехал стамбульский «Бешикташ». Потом это место облюбовали и другие клубы. Уже более 40 команд и сборных из различных стран побывало у нас. Второе поле было заложено в 2001 году, за пять лет до ЧМ в Германии. Здесь тренировался ФК «Порту» под руководством Моуриньо. Как раз в том сезоне они на «Арене Ауфшальке» победили «Монако» в финале Лиги чемпионов. В 2006-м в нашем отеле перед выходом в полуфинал чемпионата мира останавливалась сборная Португалии. В 2008 году национальная командa Турции базировалась перед выходом в полуфинал Евро-2008, проходившего в Австрии и Швейцарии. Можно сказать, что это место положительно влияет на футболистов, – исключительно успешные команды останавливаются здесь. И мы, конечно, рады принять «Шахтер» и желаем ему удачи в Лиге чемпионов.