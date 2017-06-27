Карпати змінили суперників на зборах

Незалежні від «Карпат» обставини скоригували плани «зелено-білих» на польських зборах. На жаль, спаринг проти п’ятої команди Екстракляси «Корона» (Кельце), не відбудеться.

Натомість у середу, підопічні Серхіо Наварро зможуть зіграти проти «Пущі» з Нєполоміце, яка у минулому сезоні завоювала путівку до першої польської ліги. «Пуща» базується і грає неподалік від табору «Карпат», у Малопольському воєводстві. Таким чином, карпатівці у вівторок працюватимуть у звичному режимі дворазових тренувань.