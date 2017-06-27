Бетис попросил Зозулю найти себе новый клуб

Руководство «Бетиса» задумало этим летом существенно сократить численность футболистов в первой команде. К сожалению, среди тех, кого главный тренер Кике Сетьен назвал в числе ненужных ему исполнителей, оказался и украинский нападающий Роман Зозуля. Об этом, если верить президенту бело-зеленых Анхелю Харо, он уже лично сообщил нашему футболисту.

Впрочем, у руководителей испанского ФК могут возникнуть проблемы с поиском новой команды для бывшего форварда Днепра. Во-первых, после известных событий с несостоявшейся арендой в Райо Вальекано Зозуля долгое время не выходил на поле. А во-вторых, его контракт с Бетисом рассчитан еще на два года. Ожидается, что в ближайшее время стороны должны прийти к какому-то решению по данному вопросу.