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Бетис попросил Зозулю найти себе новый клуб

Украинский нападающий не нужен испанскому клубу

  • 27.06.2017 08:25
  • 1715 просмотров
  • 5 комментария
Метки
as.com. Роман Зозуля
© as.com. Роман Зозуля
Руководство «Бетиса» задумало этим летом существенно сократить численность футболистов в первой команде. К сожалению, среди тех, кого главный тренер Кике Сетьен назвал в числе ненужных ему исполнителей, оказался и украинский нападающий Роман Зозуля. Об этом, если верить президенту бело-зеленых Анхелю Харо, он уже лично сообщил нашему футболисту.
 
Впрочем, у руководителей испанского ФК могут возникнуть проблемы с поиском новой команды для бывшего форварда Днепра. Во-первых, после известных событий с несостоявшейся арендой в Райо Вальекано Зозуля долгое время не выходил на поле. А во-вторых, его контракт с Бетисом рассчитан еще на два года. Ожидается, что в ближайшее время стороны должны прийти к какому-то решению по данному вопросу.
 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    zahar-skarceni1979
      zahar-skarceni1979, 27.06.2017 08:47
    -4
    Да будет кукушонок сидеть два года на зарплате и ничего не делать!!!
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    MSukoshvili
      MSukoshvili, 27.06.2017 09:11
    -5
    zahar-skarceni1979, 27.06.2017 08:47]Да будет кукушонок сидеть два года на зарплате и ничего не делать!!!
    ===================================
    Народная мудрость:
    Когда хохол родился, еврей горько заплакал!
    Не убавить, не прибавить.
    Ссылка
    Aratt
      Aratt, 27.06.2017 09:23
    +6
    Пусть в родной Днепр возвращается. А что? Будет во второй лиге играть бывший игрок Примеры! Круть! ))
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    zoldaten1
      zoldaten1, 27.06.2017 09:40
    +1
    MSukoshvili, 27.06.2017 09:11
    zahar-skarceni1979, 27.06.2017 08:47]Да будет кукушонок сидеть два года на зарплате и ничего не делать!!!
    ===================================
    Народная мудрость:
    Когда хохол родился, еврей горько заплакал!
    Не убавить, не прибавить.
    Ха ха ха ....кто заплакал ???????.... Ты дорогой товарищ посмотри кто у нас во власти )))))))....не смеши
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    Sasha3110
      Sasha3110, 27.06.2017 09:42
    +2
    Aratt, 27.06.2017 09:23
    Пусть в родной Днепр возвращается. А что? Будет во второй лиге играть бывший игрок Примеры! Круть! ))
    И что тут такого,Алиев он вообще за Рух из Винников играл и ничего!!!
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