Александр ХАЦКЕВИЧ: «Ждем Виду, Гонсалеса и Мораеса»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о планах на стартовую часть австрийского сбора «бело-синих».

- Александр Николаевич, какой будет направленность работы команды в первые дни сбора, до начала контрольных матчей?

- С завтрашнего дня и до 30-го числа, то есть до первой контрольной игры, мы снова будем готовиться в режиме двух тренировок в день. У нас запланирована как аэробная работа, так и силовая, мы должны до конца выполнить эту программу. Но в основном, конечно, мы уже больше сосредоточимся на работе над тактикой, над командными действиями. Как вы знаете, у нас запланировано шесть контрольных игр, так что вторая часть сбора будет направлена уже больше на тактику.

- Есть ли сейчас различия в нагрузке для тех игроков, которые позже вышли из отпуска в связи с играми за сборную, и остальных? Или все они уже близки к общему знаменателю?

- Нет конечно, поскольку те же Андрей Ярмоленко и Коля Морозюк только вчера присоединились к группе и проделали первую работу. Поэтому, когда у основной группы будут игровые серии и тактика, им еще нужно будет проделать силовую и беговую работу, которую остальные ребята уже проделали. Так что к их нагрузке мы также будем подходить дифференцировано.

- Как вы оцените условия для подготовки в этом, новом для «Динамо» тренировочном центре, состояние полей?

- Поле, как вы видите, в прекрасном состоянии. Гостиница также высокого уровня, есть хороший спа-комплекс, необходимый футболистам для восстановления. Созданы все условия для качественной подготовки к новому сезону.

- На сбор не полетел Артем Кравец, как скоро вы рассчитываете на его возвращение к тренировкам?

- Мы посоветовались с докторами и решили, что Артем пока остается в Киеве, а второго числа полетит на реабилитацию в Сербию, там он также будет работать в двухразовом режиме, закачивать голеностоп, а 10-го числа вернется в Киев.

- Когда ожидается прибытие отсутствующих на сборе игроков?

- Вида уже в дороге, сегодня вечером он прибудет в наш отель, а завтра ожидается приезд Гонсалеса. Последним, в первых числах июля к сбору присоединится Мораес.

- На первой тренировке присутствовал новый тренер, Ромео Вендлер. Расскажите, какие функции он выполняет?

- Он присоединился к нам только сегодня. Последних четыре года Ромео работал в клубной системе «Хоффенхайма», отвечал за тактическую направленность работы игроков группы атаки, как нужно взаимодействовать при обороне и при атаке. Но основной акцент его работы, уже когда мы вернемся со сборов, будет направлен на клубную академию. В ДЮФШ он будет отвечать за тренировочный процесс, за то направление, которое мы выбрали.