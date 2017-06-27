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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Ждем Виду, Гонсалеса и Мораеса»

Киевское «Динамо» начало подготовку к новому сезону

  • 27.06.2017 08:18
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ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич
© ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о планах на стартовую часть австрийского сбора «бело-синих».
 
- Александр Николаевич, какой будет направленность работы команды в первые дни сбора, до начала контрольных матчей?
- С завтрашнего дня и до 30-го числа, то есть до первой контрольной игры, мы снова будем готовиться в режиме двух тренировок в день. У нас запланирована как аэробная работа, так и силовая, мы должны до конца выполнить эту программу. Но в основном, конечно, мы уже больше сосредоточимся на работе над тактикой, над командными действиями. Как вы знаете, у нас запланировано шесть контрольных игр, так что вторая часть сбора будет направлена уже больше на тактику.  
 
- Есть ли сейчас различия в нагрузке для тех игроков, которые позже вышли из отпуска в связи с играми за сборную, и остальных? Или все они уже близки к общему знаменателю?
- Нет конечно, поскольку те же Андрей Ярмоленко и Коля Морозюк только вчера присоединились к группе и проделали первую работу. Поэтому, когда у основной группы будут игровые серии и тактика, им еще нужно будет проделать силовую и беговую работу, которую остальные ребята уже проделали. Так что к их нагрузке мы также будем подходить дифференцировано.
 
- Как вы оцените условия для подготовки в этом, новом для «Динамо» тренировочном центре, состояние полей?
- Поле, как вы видите, в прекрасном состоянии. Гостиница также высокого уровня, есть хороший спа-комплекс, необходимый футболистам для восстановления. Созданы все условия для качественной подготовки к новому сезону.
 
- На сбор не полетел Артем Кравец, как скоро вы рассчитываете на его возвращение к тренировкам?
- Мы посоветовались с докторами и решили, что Артем пока остается в Киеве, а второго числа полетит на реабилитацию в Сербию, там он также будет работать в двухразовом режиме, закачивать голеностоп, а 10-го числа вернется в Киев.
 
- Когда ожидается прибытие отсутствующих на сборе игроков?
- Вида уже в дороге, сегодня вечером он прибудет в наш отель, а завтра ожидается приезд Гонсалеса. Последним, в первых числах июля к сбору присоединится Мораес.
 
- На первой тренировке присутствовал новый тренер, Ромео Вендлер. Расскажите, какие функции он выполняет?
- Он присоединился к нам только сегодня. Последних четыре года Ромео работал в клубной системе «Хоффенхайма», отвечал за тактическую направленность работы игроков группы атаки, как нужно взаимодействовать при обороне и при атаке. Но основной акцент его работы, уже когда мы вернемся со сборов, будет направлен на клубную академию. В ДЮФШ он будет отвечать за тренировочный процесс, за то направление, которое мы выбрали.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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